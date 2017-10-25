Кабмин утвердил тех, кто займет руководящие посты в министерствах
Семь генеральных секретарей вступят в должность, а двух человек предстоит определить при повторном конкурсе.
Семь генеральных секретарей вступят в должность, а двух человек предстоит определить при повторном конкурсе.
КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду утвердило семь генеральных секретарей министерств.
В итоге в Минобороны эту должность занял Раду Бурдужа, генсекретарем министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — бывший
Вместе с тем, еще предстоит определиться, кто займет аналогичные посты в МВД и Минфине. Как пояснил премьер Павел Филип, в министерстве финансов генсекретарь уже был выбран, но в последний момент он отказался занимать эту должность.
Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Документ предусматривает, что новый кабмин должен состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей