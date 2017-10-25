Кабмин утвердил тех, кто займет руководящие посты в министерствах

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду утвердило семь генеральных секретарей министерств.

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В итоге в Минобороны эту должность занял Раду Бурдужа, генсекретарем министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — бывший вице-министр соцзащиты Борис Гылка, генсекретарем Минюста — замглавы этого ведомства Анатолие Мунтяну, генсекретарем министерства иностранных дел и евроинтеграции — Михаил Кэпэцынэ, генсекретарем министерства просвещения, культуры и исследований — вице-министр этого ведомства Игорь Шаров, генсекретарем министерства экономики и инфраструктуры — Юлия Ябанжи-Костин, а генсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — экс-вице-министр сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

Вместе с тем, еще предстоит определиться, кто займет аналогичные посты в МВД и Минфине. Как пояснил премьер Павел Филип, в министерстве финансов генсекретарь уже был выбран, но в последний момент он отказался занимать эту должность.