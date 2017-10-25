Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ:Скандал в ВВС Болгарии: Лётчики отказались вылетать на МиГ-29
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы ФТС
Путин нашел объяснение задолженностям по зарплате
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
На Украине заявили, что Саакашвили «перешел красную черту» - СМИ
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
16:19 (мск), источник: Sputnik.md

Кабмин утвердил тех, кто займет руководящие посты в министерствах

Семь генеральных секретарей вступят в должность, а двух человек предстоит определить при повторном конкурсе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду утвердило семь генеральных секретарей министерств.

Читайте также
Схватка за Минобороны Молдовы: чего ждать от нового министра

В итоге в Минобороны эту должность занял Раду Бурдужа, генсекретарем министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — бывший вице-министр соцзащиты Борис Гылка, генсекретарем Минюста — замглавы этого ведомства Анатолие Мунтяну, генсекретарем министерства иностранных дел и евроинтеграции — Михаил Кэпэцынэ, генсекретарем министерства просвещения, культуры и исследований — вице-министр этого ведомства Игорь Шаров, генсекретарем министерства экономики и инфраструктуры — Юлия Ябанжи-Костин, а генсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — экс-вице-министр сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

Вместе с тем, еще предстоит определиться, кто займет аналогичные посты в МВД и Минфине. Как пояснил премьер Павел Филип, в министерстве финансов генсекретарь уже был выбран, но в последний момент он отказался занимать эту должность.

Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Документ предусматривает, что новый кабмин должен состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В кабмине таким образом исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Опасно для жизни: кишиневцам предлагают в магазинах негодные продукты
Как евроинтегрировать Конституцию и победить в ЧМ по футболу
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Росгвардия создаст морскую бригаду
Медведев нашел для бывшего главы таможни работу в банке
Евгений Касперский объяснил случайностью получение данных АНБ
Таможня заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
8 имен, означающих «жизнь» Рождение ребенка – это всегда чудо воплощения жизни. Так хочется, чтобы оно ничем не омрачалось, чтобы новая жизнь была наполнена благополучием и била через край. Мы собрали список имен с жизнеутверждающими значениями.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь