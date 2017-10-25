Алиханов утвердил Наталью Ищенко в должности вице-премьера

«Основные задачи нами совместно проработаны: это завершение строительства отдельных капитальных объектов, которые долгое время находятся в зависшем состоянии, продвижение на федеральном уровне таких проектов, как строительство спортивного комплекса в парке “Южный”, — отметил Антон Алиханов. — За последнее время вы эффективно взаимодействовали с муниципалитетами, определили основные направления развития и возможности по возведению новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Я надеюсь, что эта работа будет продолжена. Прошу активно работать с муниципальными образованиями в части подготовки проектно-сметной документации, взаимодействовать со спонсорами, привлекать средства из федерального бюджета».