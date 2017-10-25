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18:10 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов утвердил Наталью Ищенко в должности вице-премьера

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лишил Наталью Ищенко приставки врио, утвердив её в качестве вице-премьера и министра спорта, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального правительства в среду.

Источник: Новый Калининград

«Основные задачи нами совместно проработаны: это завершение строительства отдельных капитальных объектов, которые долгое время находятся в зависшем состоянии, продвижение на федеральном уровне таких проектов, как строительство спортивного комплекса в парке “Южный”, — отметил Антон Алиханов. — За последнее время вы эффективно взаимодействовали с муниципалитетами, определили основные направления развития и возможности по возведению новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Я надеюсь, что эта работа будет продолжена. Прошу активно работать с муниципальными образованиями в части подготовки проектно-сметной документации, взаимодействовать со спонсорами, привлекать средства из федерального бюджета».

Также Алиханов добавил, что Ищенко продолжит курировать вопросы молодёжной политики.

Напомним, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко была назначена врио вице-премьера по спорту в начале апреля. До этого Алиханов отмечал, что Ищенко будет совмещать пост врио вице-премьера с постом руководителя (министра) агентства по спорту, который оказался вакантным после отставки в конце декабря 2016 года Игоря Белоуса.

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