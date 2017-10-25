Алиханов утвердил Наталью Ищенко в должности вице-премьера
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лишил Наталью Ищенко приставки врио, утвердив её в качестве
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лишил Наталью Ищенко приставки врио, утвердив её в качестве
«Основные задачи нами совместно проработаны: это завершение строительства отдельных капитальных объектов, которые долгое время находятся в зависшем состоянии, продвижение на федеральном уровне таких проектов, как строительство спортивного комплекса в парке “Южный”, — отметил Антон Алиханов. — За последнее время вы эффективно взаимодействовали с муниципалитетами, определили основные направления развития и возможности по возведению новых
Также Алиханов добавил, что Ищенко продолжит курировать вопросы молодёжной политики.
Напомним, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко была назначена врио