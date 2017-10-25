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17:25 (мск), источник: Volga News

Состав Общественной палаты Самарской области IV созыва сформирован полностью

В среду, 25 октября, состоялось собрание 30 членов областной Общественной палаты четвертого созыва, утвержденных ранее губернатором и Самарской губернской думой, сообщает пресс-служба облправительства.

Источник: Reuters

В соответствии с законом Самарской области в течение 30 дней со дня своего назначения 30 утвержденных членов палаты должны путем тайного голосования определить кандидатуры еще 15 членов палаты.

Таким образом, в ходе прошедшего собрания была определена последняя треть состава областной Общественной палаты четвертого созыва.

Членами палаты стали:

1) Вахтина Маргарита Анатольевна — проректор по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью (ПВГУС), доктор экономических наук, доцент;.

2) Казанцев Анатолий Григорьевич — председатель Самарской областной организации «Общества слепых»;.

3) Камынин Дмитрий Валерьевич — руководитель отдела «Стартап-центр» Института инновационного развития СГМУ;.

4) Косилов Игорь Анатольевич — генеральный директор Ассоциации «Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ»;.

5) Меньшов Максим Владимирович — директор ГБОУ СОШ пос. Комсомольский м. р. Кинельский Самарской области;.

6) Титов Константин Алексеевич — советник ректората Самарского государственного экономического университета;.

7) Целых Сергей Викторович — пенсионер ФСБ;.

8) Цирулев Евгений Павлович — глава крестьянско-фермерского хозяйства (м.р. Приволжский);.

9) Кононенко Олег Дмитриевич — инструктор-космонавт-испытатель 1 класса — Герой РФ;.

10) Хугаев Ростик Ерастович — председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области»;.

11) Прокопавичене Татьяна Ивановна — главный редактор ГБУ СО «ТРК «Губерния»;.

12) Муравец Александр Владимирович — главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»;.

13) Калашников Владимир Васильевич — президент Самарского государственного технического университета;.

14) Левянт Марк Григорьевич — зампредседателя Союза композиторов России, председатель Самарской организации Союза композиторов России, музыкальный руководитель САДТ им. М. Горького, народный артист России;.

15) Трибунский Сергей Александрович — директор-распорядитель Ассоциации вузов Самарской области.

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