Состав Общественной палаты Самарской области IV созыва сформирован полностью
В среду, 25 октября, состоялось собрание 30 членов областной Общественной палаты четвертого созыва, утвержденных ранее губернатором и Самарской губернской думой, сообщает
В среду, 25 октября, состоялось собрание 30 членов областной Общественной палаты четвертого созыва, утвержденных ранее губернатором и Самарской губернской думой, сообщает
В соответствии с законом Самарской области в течение 30 дней со дня своего назначения 30 утвержденных членов палаты должны путем тайного голосования определить кандидатуры еще 15 членов палаты.
Таким образом, в ходе прошедшего собрания была определена последняя треть состава областной Общественной палаты четвертого созыва.
Членами палаты стали:
1) Вахтина Маргарита Анатольевна — проректор по
2) Казанцев Анатолий Григорьевич — председатель Самарской областной организации «Общества слепых»;.
3) Камынин Дмитрий Валерьевич — руководитель отдела «Стартап-центр» Института инновационного развития СГМУ;.
4) Косилов Игорь Анатольевич — генеральный директор Ассоциации «Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ»;.
5) Меньшов Максим Владимирович — директор ГБОУ СОШ пос. Комсомольский м. р. Кинельский Самарской области;.
6) Титов Константин Алексеевич — советник ректората Самарского государственного экономического университета;.
7) Целых Сергей Викторович — пенсионер ФСБ;.
8) Цирулев Евгений Павлович — глава
9) Кононенко Олег Дмитриевич —
10) Хугаев Ростик Ерастович — председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области»;.
11) Прокопавичене Татьяна Ивановна — главный редактор ГБУ СО «ТРК «Губерния»;.
12) Муравец Александр Владимирович — главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»;.
13) Калашников Владимир Васильевич — президент Самарского государственного технического университета;.
14) Левянт Марк Григорьевич — зампредседателя Союза композиторов России, председатель Самарской организации Союза композиторов России, музыкальный руководитель САДТ им. М. Горького, народный артист России;.
15) Трибунский Сергей Александрович —