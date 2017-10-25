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16:33 (мск), источник: Nur.kz

Ситуацию на казахстанско-узбекской границе прокомментировали в МИР

В Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан прокомментировали ситуацию на казахстанско-узбекской границе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ведомства Мурата Жуманбая.

Источник: Nur.kz

«В настоящее время на пропускном пункте «Б. Конусбаева» скопилось более 150 казахстанских автотранспортных средств.

Основной причиной является значительное увеличение количество автотранспортных средств, следующих в направлении Республики Узбекистан.

Из числа указанных автотранспортных средств, перевозящих грузы из КНР В Узбекистан, порядка у 40 отсутствуют узбекские бланки разрешения в/из третьих стран, — сказал Мурат Жуманбай.

Также сообщается, что в этом году осуществлен обмен бланками в количестве 1200 штук, из них казахстанским перевозчикам выдано 1187, однако использовано только 498.

Сейчас представители Комитета транспорта выясняют причины сложившейся ситуации.

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