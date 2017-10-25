Ситуацию на казахстанско-узбекской границе прокомментировали в МИР
В Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан прокомментировали ситуацию на
В Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан прокомментировали ситуацию на
«В настоящее время на пропускном пункте «Б. Конусбаева» скопилось более 150 казахстанских автотранспортных средств.
Основной причиной является значительное увеличение количество автотранспортных средств, следующих в направлении Республики Узбекистан.
Из числа указанных автотранспортных средств, перевозящих грузы из КНР В Узбекистан, порядка у 40 отсутствуют узбекские бланки разрешения в/из третьих стран, — сказал Мурат Жуманбай.
Также сообщается, что в этом году осуществлен обмен бланками в количестве 1200 штук, из них казахстанским перевозчикам выдано 1187, однако использовано только 498.
Сейчас представители Комитета транспорта выясняют причины сложившейся ситуации.