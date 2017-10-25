Ситуацию на казахстанско-узбекской границе прокомментировали в МИР

Из числа указанных автотранспортных средств, перевозящих грузы из КНР В Узбекистан, порядка у 40 отсутствуют узбекские бланки разрешения в/из третьих стран, — сказал Мурат Жуманбай.

Также сообщается, что в этом году осуществлен обмен бланками в количестве 1200 штук, из них казахстанским перевозчикам выдано 1187, однако использовано только 498.