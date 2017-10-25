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20:41 (мск), источник: ТАСС

Саакашвили получил документы о лишении гражданства

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил документы из администрации президента Украины, подтверждающие решение о лишении его гражданства, и в ближайшее время намерен подать апелляцию.

Источник: Reuters

«Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы из администрации президента о лишении меня гражданства, и мы будем обжаловать это», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в связи с чем в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда экс-губернатор находился в США, лишил его гражданства Украины.

10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться на Украину через пункт пропуска «Шегини» и стал одним из организаторов протестной акции возле здания Верховной рады с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, создания антикоррупционного суда.

При этом все время после возвращения на Украину Саакашвили добивался от администрации президента предоставления ему документов о лишении гражданства, чтобы оспорить указ Порошенко в суде. В конце сентября Саакашвили сообщил, что получил ответ на свой запрос, в котором администрация президента просила подождать еще 20 рабочих дней, которые в конечном итоге вылились в месяц.

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10:57 (мск)© Ньюстюб
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