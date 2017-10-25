Саакашвили получил документы о лишении гражданства
КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/.
КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/.
«Сегодня или завтра я иду в суд, потому что
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в связи с чем в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда
10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться на Украину через пункт пропуска «Шегини» и стал одним из организаторов протестной акции возле здания Верховной рады с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, создания антикоррупционного суда.
При этом все время после возвращения на Украину Саакашвили добивался от администрации президента предоставления ему документов о лишении гражданства, чтобы оспорить указ Порошенко в суде. В конце сентября Саакашвили сообщил, что получил ответ на свой запрос, в котором администрация президента просила подождать еще 20 рабочих дней, которые в конечном итоге вылились в месяц.