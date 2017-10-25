Рашкин потребовал от ФСБ и Генпрокуратуры проверить слова Собчак о Крыме

Источник: РИА "Новости"

​По мнению Рашкина, подобные высказывания кандидата в президенты не могут остаться без внимания силовиков. «Очевидно, что публичное заявление Ксении Собчак, по сути, оправдывает осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности России», — говорится в депутатском запросе.

Собчак позднее добавляла, что подсудны именно призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но в законе «нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным». Однако, по оценке Рашкина, заявление кандидата на президентский пост может быть воспринято как пункт его политической​ программы, которую он исполнит в случае избрания.

РБК ожидает ответа от пресс-секретаря избирательной кампании Собчак.

18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех» и 24 октября провела пресс-конференцию, в рамках которой объявила имена членов своей команды. Главой предвыборного штаба станет ​один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко. В ходе первого программного заявления о выборах президента Собчак назвала свою главную задачу — установить собственные правила игры и «перевернуть шоу», которое устроили из выборов власти.