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17:46 (мск), источник: РБК

Рашкин потребовал от ФСБ и Генпрокуратуры проверить слова Собчак о Крыме

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин послал запрос генеральному прокурору Юрию Чайке и копию запроса директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить слова Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма. В запросе (есть у РБК) приводится слова телеведущей с ее конференции во вторник, 24 октября, на которой она сказала, что «с точки зрения международного права, Крым — украинский».

Источник: РИА "Новости"

​По мнению Рашкина, подобные высказывания кандидата в президенты не могут остаться без внимания силовиков. «Очевидно, что публичное заявление Ксении Собчак, по сути, оправдывает осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности России», — говорится в депутатском запросе.

Собчак позднее добавляла, что подсудны именно призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но в законе «нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным». Однако, по оценке Рашкина, заявление кандидата на президентский пост может быть воспринято как пункт его политической​ программы, которую он исполнит в случае избрания.

РБК ожидает ответа от пресс-секретаря избирательной кампании Собчак.

18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех» и 24 октября провела пресс-конференцию, в рамках которой объявила имена членов своей команды. Главой предвыборного штаба станет ​один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко. В ходе первого программного заявления о выборах президента Собчак назвала свою главную задачу — установить собственные правила игры и «перевернуть шоу», которое устроили из выборов власти.

Заявления о статусе Крыма решившей принять участие в выборах Собчак «неправильны по сути и по форме», а также «с точки зрения международного права», ранее комментировал Дмитрий Песков. В то же время лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Ксении Собчак за высказывание об украинской принадлежности Крыма, а депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская назвала ее слова неуважением к людям и к собственной родине.

Валентина Матвиенко прокомментировала планы Ксении Собчак идти на выборы
Во время загрузки произошла ошибка.
17:27 (мск)© Ньюстюб
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