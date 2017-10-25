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17:02 (мск), источник: Noi.md

Додон: Бэсеску — очередной козырь в рукаве у демократов

Заявления Андриана Канду о том, что ДПМ готова создать альянс с партией Траяна Бэсеску после выборов, намеченных на будущий год, подверглись критике со стороны президента Игоря Додона, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

По мнению главы государства, недавние действия, направленные против президентуры, а также другие заявления указывают на то, что демократы готовят поле для широкой правой поствыборной коалиции. Додон решительно осудил намерение ДПМ сотрудничать с Партией национального единства, чьим почетным председателем является Траян Бэсеску.

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«На мой взгляд, подобные намерения представляют собой проявление неуважения к ценностям молдавской государственности и свидетельствуют о скрытой поддержке правящим режимом унионистского проекта, основным выразителем которого является именно Траян Бэсеску. Сегодня легко заметить наметки коалиции между правоцентристскими партиями ЛП, ПДМ, ПДС и Платформой DA, единогласно заявившим о бойкоте кишиневского референдума от 19 ноября против коррумпированного примара-униониста Дорина Киртоакэ. Это своеобразная тренировка перед парламентскими выборами, когда у всех правых будет одна и та же политическая повестка», — прокомментировал Додон.

Глава государства предупредил, что после выборов 2018 года демократы могут оказаться в оппозиции и ответить «за свои нынешние действия».

«Понимаем, что правительство хочет вновь разыграть геополитическую карту на парламентских выборах 2018 года, дабы убедить Запад оказать поддержку и в то же время ПДС, ПДА и ЛП в необходимости правой коалиции. Однако, как показывают опросы, социалисты в любом случае получат парламентское большинство, поэтому любая правая коалиция будет в меньшинстве, а ДПМ будет в оппозиции и ответит за последствия своих нынешних действий», — заключил Додон.

Андриан Канду заявил недавно, что после парламентских выборов 2018 года ДПМ готова сесть за стол переговоров с проевропейскими партиями, исключив возможность сотрудничества с социалистами.

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