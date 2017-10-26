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09:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с Венгрией

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение о сотрудничестве на рабочей встрече в среду, 25 октября.

Источник: Reuters

Стороны будут взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, и культурной сферах. Алексей Гордеев и Петер Сийярто рассмотрели вопросы расширения взаимного сотрудничества. Губернатор и министр отметили значительный потенциал сотрудничества Дебреценского университета и Воронежского госуниверситета, в том числе — возможность включения в учебную программу воронежского вуза изучения венгерского языка.

Другим перспективным направлением сотрудничества стороны назвали область сельского хозяйства. Министр Сийярто высоко оценил динамику показателей Воронежской области и призвал венгерское бизнес-сообщество активнее устанавливать и развивать контакты с воронежскими предпринимателями.

На встрече рассматривался вопрос об организации прямого авиасообщения между Воронежем и Будапештом. Алексей Гордеев отметил «исключительную значимость такого шага для активизации контактов» и сообщил, что поручит детально проработать этот вопрос в Воронеже.

В конце встречи Алексей Гордеев пригласил Петера Сийярто посетить с визитом Воронежскую область.

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