Главы Узбекистана и Турции провели встречу в узком формате
Во Дворце Президента Турецкой Республики состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Во Дворце Президента Турецкой Республики состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на подиум. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Турции. Президенты обошли строй почетного караула.
Главы государств провели встречу в узком формате. На переговорах обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.