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18:45 (мск), источник: UzReport.news

Главы Узбекистана и Турции провели встречу в узком формате

Во Дворце Президента Турецкой Республики состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Источник: UzReport.news

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на подиум. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Турции. Президенты обошли строй почетного караула.

Главы государств провели встречу в узком формате. На переговорах обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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