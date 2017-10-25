Главы Узбекистана и Турции провели встречу в расширенном составе
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в расширенном составе.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в расширенном составе.
На переговорах приняли участие члены официальных делегаций, руководители министерств и крупных компаний. Стороны обсудили вопросы развития политического,