Главы Узбекистана и Турции провели встречу в расширенном составе

На переговорах приняли участие члены официальных делегаций, руководители министерств и крупных компаний. Стороны обсудили вопросы развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами, укрепления связей в транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.