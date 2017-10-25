Собчак считает, что вопрос о принадлежности Крыма нужно обсуждать

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МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента России, считает, что вопрос о принадлежности Крыма необходимо обсуждать. Об этом она заявила в среду в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

На пресс-конференции 24 октября Собчак заявила, что «с точки зрения международного права Крым украинский». За это ее осудили некоторые политики.

В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело в отношении Собчак из-за ее высказывания.

Собчак придерживается мнения, что, приняв Крым в свой состав, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года. «По этим соглашениям мы договорились, что Крым украинский. Это для меня самое главное», — сказала она.

Об этом, по ее мнению, знает весь мир. «Как мы знаем, Крым не признан на сегодняшний момент ни одной мировой державой, более того, он не признан даже дружественными нашими странами, например Белоруссией», — отметила она.

Собчак заявила, что не считает вопрос с Крымом решенным. «Я так не считаю, я считаю, что эти вещи нужно обсуждать, их очень важно обсуждать», — подчеркнула она.