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19:39 (мск), источник: ТАСС

Собчак считает, что вопрос о принадлежности Крыма нужно обсуждать

Телеведущая также придерживается мнения, что, приняв Крым в свой состав, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента России, считает, что вопрос о принадлежности Крыма необходимо обсуждать. Об этом она заявила в среду в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

На пресс-конференции 24 октября Собчак заявила, что «с точки зрения международного права Крым украинский». За это ее осудили некоторые политики.

В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело в отношении Собчак из-за ее высказывания.

Собчак придерживается мнения, что, приняв Крым в свой состав, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года. «По этим соглашениям мы договорились, что Крым украинский. Это для меня самое главное», — сказала она.

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Об этом, по ее мнению, знает весь мир. «Как мы знаем, Крым не признан на сегодняшний момент ни одной мировой державой, более того, он не признан даже дружественными нашими странами, например Белоруссией», — отметила она.

Собчак заявила, что не считает вопрос с Крымом решенным. «Я так не считаю, я считаю, что эти вещи нужно обсуждать, их очень важно обсуждать», — подчеркнула она.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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13:27 (мск)© Ньюстюб
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