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10:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Глеб Никитин поставил задачу увеличить расходы медицинскую помощь

Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение льготников увеличат в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

25 октября 2017 года состоялось внесение проекта бюджета Нижегородской области на 2018 год и плановый период до 2020 года.

Как сообщила и.о. министра финансов области Ольга Сулима, бюджет области на 2018 год будет бездефицитным, то есть доходы превысят расходы почти на 1 млрд рублей. Такого баланса удалось добиться, в основном, за счет роста доходной части. И.о. министра считает это налоговой отдачей от развития реального сектора экономики: ежегодно в регионе открываются новые производства.

В Нижегородской области стабильно работает промышленность, поэтому у нас растет прибыль, увеличивается подоходный налог, средняя заработная плата. Все это говорит о хорошей работе экономики региона.
Ольга Сулима
и.о. министра финансов Нижегородской области

По словам и.о. министра финансов региона, расходы бюджета-2018 распланированы жестко и экономно. Впрочем, на большинстве нижегородцев это не должно отразиться: бюджетникам продолжат поднимать зарплаты. «Все льготы и пособия сохранят. В целом на социальную сферу направят 70% расходов. Одним из главных приоритетов станет строительство новых школ. Глава региона Глеб Никитин, подключившийся к формированию бюджета области всего месяц назад, успел внести в проект серьезные поправки: поручил увеличить на две трети расходы на высокотехнологичную мед.помощь и лекарственное обеспечение льготников», — сообщилаСулима. Также часть субсидий (800 млн рублей), по ее словам, предусмотрена Нижнему Новгороду на содержание дорог.

В свою очередь глава администрации Городецкого муниципального района Владимир Беспалов отметил, что «те вопросы, которые были затронуты Глебом Сергеевичем Никитиным и главами МСУ на совещании 11 октября, находят свое отражение в бюджете Нижегородской области. Мы видим социальную направленность и социальную ориентированность данного бюджета».

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев рассказал о том, что основные приоритеты бюджета обсуждались с депутатами, и принятие бюджета пройдет в спокойном режиме.

«После официального внесения проекта бюджета в Законодательное собрание он будет рассмотрен на заседаниях профильных комитетов. По каждому направлению, будь то экономика, финансы или сельское хозяйство, депутатами будут даны предложения. Уверен, что мы подготовим реальный и сбалансированный документ. В первом чтении проект закона об областном бюджете на 2018 будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания 30 ноября, а во втором чтении — не позднее 23 декабря», — отметил Евгений Лебедев.

По его словам, ключевая цель главного финансового документа области — повышение качества жизни нижегородцев. «Конечно, во главу угла традиционно поставлена социальная сфера. Для нас, депутатов Законодательного собрания, главным приоритетом бюджетной политики была и остается — поддержка социальной сферы, на которую ежегодно направляется более 2/3 бюджетных средств», — заявил Евгений Лебедев.

Эксперты поддержали инициативу правительства области и депутатов сформировать социальный бюджет, который направлен на решение нужд и проблем простых нижегородцев.

«Любой регион должен заботиться социальной сфере. Это нужно для развития человека, для удовлетворения его первоочередных потребностей. В конце концов, улучшение качества жизни людей — это конечная цель для всякого производства. Я хочу отметить, что по многим статьям социальные расходы в 2018 году будут серьезно увеличены по сравнению с 2017-ым. Динамика положительная!» — прокомментировал проект бюджета области заведующий кафедрой экономической теории и методологии ННГУ, профессор Александр Золотов.

«Глеб Никитин профессионально и открыто приступил к формированию бюджета в Нижегородской области. Главный финансовый документ региона разрабатывался не в тиши кабинетов, а после детальных консультаций врио губернатора с главами муниципальных районов, депутатами Заксобрания и Гордумы, директорами ключевых промышленных предприятий. Насколько мне известно, в проекте бюджета региона на 2018 год уже учтены многие потребности жителей Нижегородской области, высказанные в ходе этих встреч с руководителями различных уровней.

В то же время, проект бюджета в том его виде, который сегодня внесен губернатором в Законодательное Собрание — это не каменная скрижаль, а живой документ. Как обычно, между первым и вторым чтением в него будут вноситься поправки, исходя из предложений со стороны комитетов, депутатов и фракций Заксобрания, муниципалитетов Нижегородской области и других участников бюджетного процесса. Не сомневаюсь, что в нем будут максимально учтены все рациональные и реалистичные инициативы. Проект бюджета носит ярко выраженный социальный характер, в нём в полном объеме предусмотрены расходы на адресную поддержку граждан, социальные выплаты, исполнение майских указов Президента страны. Поэтому полагаю, что областные депутаты активно поддержат бюджет в первом чтении.

Между прочим, вызывают недоумение отдельные заявления о якобы ущемлении интересов Нижнего Новгорода при верстке бюджета. Очевидно, что Нижний Новгород — это лицо Нижегородской области, а лицо должно быть чистым и умытым. Глеб Никитин прекрасно это понимает и планирует направлять внушительные усилия на благоустройство Нижнего Новгорода. Поэтому за попытками политизировать эту тему усматриваются конъюнктурные и неконструктивные мотивы.

Что касается второго ключевого вопроса предстоящего заседания Заксобрания — перехода на одноглавую систему управления муниципалитетами, то и здесь Глеб Никитин занял предельно открытую и последовательную позицию, и это вызывает уважение. Консультации об этом проходили не «под ковром», а в разговоре главы региона с депутатами глаза в глаза, с освещением позиций в СМИ. Все соцопросы однозначно говорят о подавляющей поддержке именно одноглавой системы со стороны жителей Нижегородской области, той же позиции придерживается и федеральный центр. Действия главы региона направлены на укрепление вертикали власти, наведение порядка, повышение управленческой дисциплины, сокращение расходов на бюрократический аппарат, и все это можно только приветствовать.

Мы видим, что отдельные руководители уже поняли и приняли позицию главы региона, сделали выбор в пользу не своих карьерных и личных амбиций, а повели себя конструктивно и согласились с необходимостью централизации городской власти. Думаю, что и депутаты Заксобрания в конечном итоге поведут себя аналогичным образом. — заявил депутат Государственной Думы РФ, Вадим Булавинов.

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