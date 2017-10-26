В ходе визита Медведева в Ташкент ожидается подписание ряда документов
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
В ходе переговоров с
Главы правительств затронут вопросы расширения сотрудничества в
Особое внимание будет уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в РФ в апреле 2017 года.
По итогам переговоров готовится к подписанию пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.
3 ноября в Ташкенте Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
В ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы