В ходе визита Медведева в Ташкент ожидается подписание ряда документов

Источник: Podrobno.uz

В ходе переговоров с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым 2 ноября планируется обсудить широкий спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Также запланирована отдельная встреча Медведева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы правительств затронут вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной и сельскохозяйственной областях, ход реализации крупных совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, передает пресс-служба правительства РФ.

Особое внимание будет уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в РФ в апреле 2017 года.

По итогам переговоров готовится к подписанию пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.

3 ноября в Ташкенте Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.