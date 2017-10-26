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07:28 (мск), источник: Podrobno.uz

В ходе визита Медведева в Ташкент ожидается подписание ряда документов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 2—3 ноября посетит с официальным визитом Узбекистан, а также примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Источник: Podrobno.uz

В ходе переговоров с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым 2 ноября планируется обсудить широкий спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Также запланирована отдельная встреча Медведева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы правительств затронут вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной и сельскохозяйственной областях, ход реализации крупных совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, передает пресс-служба правительства РФ.

Особое внимание будет уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в РФ в апреле 2017 года.

По итогам переговоров готовится к подписанию пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.

3 ноября в Ташкенте Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

В ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы торгово-экономической кооперации на пространстве СНГ — в развитие решений, принятых 11 октября 2017 года в Сочи на заседании Совета глав государств Содружества. Запланирован также обмен мнениями по проблематике транспортного сообщения, сотрудничеству в машиностроении, АПК и другим темам.

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В ходе визита Медведева в Ташкент ожидается подписание ряда документов
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