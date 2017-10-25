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21:43 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал «урановую сделку» современным Уотергейтом

Американский президент винит Хиллари Клинтон и Барака Обаму в том, что Россия получила контроль над 20% производства урана в США.

Источник: Reuters

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже канадской уранодобывающей компании Uranium One, которая среди прочего, владеет рудником Willow Creek в Вайоминге, входящему в «Росатом» холдингу АРМЗ, является политическим скандалом.

«Урановая сделка с Россией и то, как она была заключена, очень хитро… Это Уотергейт наших дней», — приводит слова президента телеканал Fox News.

На прошлой неделе Трамп в своем твиттере подверг критике американские СМИ за то, что они недостаточно освещают тему сделки по продаже Uranium One.

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Ранее американское издание The Hill опубликовало доклад, в котором сообщалось, что ФБР еще в 2009 году располагало информацией, подтверждающей факт нарушений при заключении сделки, в результате которой Россия получила контроль над 20% производства урана в США.

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Издание отмечало, что администрация Барака Обамы одобрила эту сделку в 2010 году, несмотря на данные ФБР. При этом соперница действующего президента США на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон была среди лиц, принимавших решение по этой сделке.

Весной 2017 года газеты The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что за два года до решения по сделке, весной 2008 года, являвшийся тогда председателем совета директоров U1 Иан Телфер пожертвовал $3 млн организации семьи Клинтонов Clinton Global Foundation.

Uranium One владеет рудником Willow Creek в Вайоминге. Коммерческая добыча там началась в мае 2012 года. В 2014 году производство на руднике в Вайоминге составило 563 тыс. фунтов урана — это менее 5% от общего показателя U1.

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