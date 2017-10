Трамп назвал «урановую сделку» современным Уотергейтом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже канадской уранодобывающей компании Uranium One, которая среди прочего, владеет рудником Willow Creek в Вайоминге, входящему в «Росатом» холдингу АРМЗ, является политическим скандалом.

На прошлой неделе Трамп в своем твиттере подверг критике американские СМИ за то, что они недостаточно освещают тему сделки по продаже Uranium One.

Ранее американское издание The Hill опубликовало доклад, в котором сообщалось, что ФБР еще в 2009 году располагало информацией, подтверждающей факт нарушений при заключении сделки, в результате которой Россия получила контроль над 20% производства урана в США.

Весной 2017 года газеты The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что за два года до решения по сделке, весной 2008 года, являвшийся тогда председателем совета директоров U1 Иан Телфер пожертвовал $3 млн организации семьи Клинтонов Clinton Global Foundation.