Губернатор Андрей Бочаров провел встречу с советом областной думы
25 октября в Волгограде состоялись публичные слушания проекта трехлетнего бюджета региона.
25 октября в Волгограде состоялись публичные слушания проекта трехлетнего бюджета региона.
Приоритеты главного финансового документа области, а также реализацию инфраструктурных проектов в Волгограде накануне обсудили глава региона Андрей Бочаров, заместители губернатора и руководители отраслевых комитетов регпарламента.
Глава региона подчеркнул, что как и прежде приоритетными направлениями остаются социальная защита населения, подготовка к юбилею Сталинградской победы, проведению чемпионата мира по футболу, а также другие проекты. Объем финансирования ведущих отраслей, прежде всего АПК, должен быть не ниже уровня 2017 года. После публичных слушаний проект бюджета впервые обсудят на парламентском часе с главами муниципальных образований, депутатами и общественниками.