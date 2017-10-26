Губернатор Андрей Бочаров провел встречу с советом областной думы

Глава региона подчеркнул, что как и прежде приоритетными направлениями остаются социальная защита населения, подготовка к юбилею Сталинградской победы, проведению чемпионата мира по футболу, а также другие проекты. Объем финансирования ведущих отраслей, прежде всего АПК, должен быть не ниже уровня 2017 года. После публичных слушаний проект бюджета впервые обсудят на парламентском часе с главами муниципальных образований, депутатами и общественниками.