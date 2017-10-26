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10:00 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров провел встречу с советом областной думы

25 октября в Волгограде состоялись публичные слушания проекта трехлетнего бюджета региона.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Приоритеты главного финансового документа области, а также реализацию инфраструктурных проектов в Волгограде накануне обсудили глава региона Андрей Бочаров, заместители губернатора и руководители отраслевых комитетов регпарламента.

Глава региона подчеркнул, что как и прежде приоритетными направлениями остаются социальная защита населения, подготовка к юбилею Сталинградской победы, проведению чемпионата мира по футболу, а также другие проекты. Объем финансирования ведущих отраслей, прежде всего АПК, должен быть не ниже уровня 2017 года. После публичных слушаний проект бюджета впервые обсудят на парламентском часе с главами муниципальных образований, депутатами и общественниками.

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