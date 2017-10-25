Бакытжан Сагинтаев прибыл в Мангистаускую область
АСТАНА — АКТАУ. КАЗИНФОРМ — По поручению Главы государства
АСТАНА — АКТАУ. КАЗИНФОРМ — По поручению Главы государства
Ожидается, что в рамках рабочей поездки Бакытжан Сагинтаев проведет встречу с общественностью и активом региона по актуальным вопросам развития области, а также встречу с членами Регионального совета НПП «Атамекен» по вопросам развития малого и среднего бизнеса.
Кроме того,
По прибытии в область, вечером 25 октября, Бакытжан Сагинтаев посетил общежитие в одном из микрорайонов Актау, построенное в рамках реализации региональной программы «Жаңа серпін», которая направлена на обеспечение жильем молодых специалистов и содействие трудовой мобильности безработного населения.
После этого