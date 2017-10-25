Бакытжан Сагинтаев прибыл в Мангистаускую область

Премьер-Министр ознакомится с ходом реализации госпрограмм и задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также с мерами развития транспортно-логистического потенциала, социальной инфраструктуры региона и поддержки бизнеса. Бакытжан Сагинтаев прибыл в Актау после участия в работе Евразийского межправительственного совета, прошедшего в городе Ереван (Армения).

Ожидается, что в рамках рабочей поездки Бакытжан Сагинтаев проведет встречу с общественностью и активом региона по актуальным вопросам развития области, а также встречу с членами Регионального совета НПП «Атамекен» по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Премьер-Министр РК ознакомится с работой паромного комплекса в селе Курык и ходом строительства второй фазы комплекса, а также посетит объекты социальной инфраструктуры и промышленные предприятия.

По прибытии в область, вечером 25 октября, Бакытжан Сагинтаев посетил общежитие в одном из микрорайонов Актау, построенное в рамках реализации региональной программы «Жаңа серпін», которая направлена на обеспечение жильем молодых специалистов и содействие трудовой мобильности безработного населения.