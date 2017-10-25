Эрдоган: мы хотим, чтобы Узбекистан, как друг и брат, был сильным

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Турция видит в Узбекистане сильного союзника и партнера и намерена развивать с ним экономическое, а также культурно-гуманитарное сотрудничество, сообщает Sputnik Turkish.

Кроме того, заявил по итогом переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым президент Турции Реджеп Эрдоган, в ближайшее время планируется увеличить торговый оборот между странами.

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Мирзиеев прибыл в Турцию с государственным визитом, по его итогам планируется подписать пакет документов в различных сферах двусторонних отношений. Последний раз глава Узбекистана, первый президент республики Ислам Каримов, был с визитом в Турции в 1999 году.

«Визит президента Узбекистана впервые за почти 20 последних лет имеет особое значение. Сейчас наш оборот составляет 1,2 миллиарда долларов, этого недостаточно, и мы в скором времени увеличим его. Мы оказываем полную поддержку нашим бизнесменам, а Узбекистан поощряет серьезные инвестиции. Как страна, которая находится на втором месте мира по строительному подряду, мы хотим поделиться своими опытом с Узбекистаном», — сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер подчеркнул, что у стран есть совместные проекты в развитии туристической инфраструктуры, особенно для оснащения горнолыжных курортов.

«Я хочу поделиться еще одной радостной новостью. Начиная с 16 марта Турецкие авиалинии (THY) начнут совершать рейсы Стамбул-Самарканд. Мы хотим, чтобы Узбекистан, как друг и брат, был сильным», — заявил президент Турции.

ОН добавил, что по итогам визита президента Узбекистана в Турцию будет подписано 26 двусторонних документов. Особое место в сотрудничестве двух стран занимают культура и туризм, добавил Эрдоган.