Мирзиёев и Эрдоган подписали более 20 документов в Анкаре

Источник: Kommersant.uz

Главы государств провели встречу в узком формате и обсудили перспективы развития сотрудничества между странами, обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. По итогам переговоров подписано более 20 документов по различным сферам сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление глав государств.

Также подписан солидный пакет документов о развитии сотрудничества в сферах торговли, промышленности, банковско-финансовой, инвестиций, туризма, грузоперевозок, здравоохранения, подготовки кадров, обороны и других.

Главы государств отметили, что переговоры прошли в духе взаимопонимания и уважения, подписанные документы послужат дальнейшему укреплению долгосрочного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой.

Президенты подчеркнули приверженность к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и международном уровне, выразили стремление к расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках многосторонних структур.

Лидеры стран отметили важность дальнейшего развития в рамках двусторонних и многосторонних структур борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также другими угрозами и вызовами современности.

Выражена готовность к обмену опытом по развитию лесного хозяйства, эффективному управлению водными ресурсами, борьбе против деградации почвы и опустынивания.

Уделено также особое внимание развитию сотрудничества в области науки, образования, культуры.