Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Российский танк Т-72Б3 победил Индию, Китай и превзошел США - СМИ
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:23 (мск), источник: Kommersant.uz

Мирзиёев и Эрдоган подписали более 20 документов в Анкаре

25 октября 2017 года Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с государственным визитом по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: Kommersant.uz

Главы государств провели встречу в узком формате и обсудили перспективы развития сотрудничества между странами, обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. По итогам переговоров подписано более 20 документов по различным сферам сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление глав государств.

Также подписан солидный пакет документов о развитии сотрудничества в сферах торговли, промышленности, банковско-финансовой, инвестиций, туризма, грузоперевозок, здравоохранения, подготовки кадров, обороны и других.

Главы государств отметили, что переговоры прошли в духе взаимопонимания и уважения, подписанные документы послужат дальнейшему укреплению долгосрочного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой.

Президенты подчеркнули приверженность к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и международном уровне, выразили стремление к расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках многосторонних структур.

Лидеры стран отметили важность дальнейшего развития в рамках двусторонних и многосторонних структур борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также другими угрозами и вызовами современности.

Выражена готовность к обмену опытом по развитию лесного хозяйства, эффективному управлению водными ресурсами, борьбе против деградации почвы и опустынивания.

Уделено также особое внимание развитию сотрудничества в области науки, образования, культуры.

Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турецкую Республику продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мирзиёев и Эрдоган подписали более 20 док?
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мавзоле
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
Собчак не считает вопрос с Крымом закрытым
Трамп объявил дату обнародования документов об убийстве Кеннеди
Московский «Спартак» забил пять голов в матче Кубка России
«Мысли Си Цзиньпина»: чем закончился XIX съезд Компартии Китая
Поклонская прокомментировала выход «Матильды» в широкий прокат
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь