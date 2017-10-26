Мирзиёев и Эрдоган подписали более 20 документов в Анкаре
25 октября 2017 года Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с государственным визитом по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.
25 октября 2017 года Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с государственным визитом по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.
Главы государств провели встречу в узком формате и обсудили перспективы развития сотрудничества между странами, обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. По итогам переговоров подписано более 20 документов по различным сферам сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление глав государств.
Также подписан солидный пакет документов о развитии сотрудничества в сферах торговли, промышленности,
Главы государств отметили, что переговоры прошли в духе взаимопонимания и уважения, подписанные документы послужат дальнейшему укреплению долгосрочного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой.
Президенты подчеркнули приверженность к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и международном уровне, выразили стремление к расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках многосторонних структур.
Лидеры стран отметили важность дальнейшего развития в рамках двусторонних и многосторонних структур борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также другими угрозами и вызовами современности.
Выражена готовность к обмену опытом по развитию лесного хозяйства, эффективному управлению водными ресурсами, борьбе против деградации почвы и опустынивания.
Уделено также особое внимание развитию сотрудничества в области науки, образования, культуры.
Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турецкую Республику продолжается.