Россия послала на орбиту инспектора
Военные опробовали в действии уникальный маневрирующий спутник опознания и перехвата.
Военные опробовали в действии уникальный маневрирующий спутник опознания и перехвата.
Космические войска России успешно испытали маневрирующий военный
По мнению отечественных экспертов, маневрирующие
Как сообщили «Известиям» в Минобороны, в ходе испытаний по управлению маневрирующим военным спутником были протестированы наземные и орбитальные средства связи, апробированы методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение. Подтверждены возможности Космических войск по автоматической отстыковке спутника от платформы, дистанционному управлению его полетом, использованию бортового оборудования, в том числе средств наблюдения, а также по передаче полученных данных на землю и их обработке.
По информации «Известий», в ходе испытаний маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы «Космос-2519» и начал автономный полет. Сначала он поменял орбиту, а потом сумел вернуться к платформе и произвести ее осмотр.
По информации российского Главного центра разведки космической обстановки, проекты по созданию космических аппаратов, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, реализуют также США и Китай. Так, в июле 2013 года западные СМИ сообщили, что Китай испытал три небольших спутника. Эксперты предположили, что испытания проходили в рамках секретной программы разработки противоспутниковой системы. Один из трех аппаратов даже был оснащен манипулятором.
Независимый военный эксперт Валерий Мухин рассказал «Известиям», что
— В случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей, — отметил специалист. — В СССР, например, проводились испытания, в ходе которых один спутник подлетал к другому и взрывался, поражая цель осколками. После этих экспериментов даже были попытки создавать бронированные спутники.
— По внешнему виду объекта, его конструкции, по расположению оборудования можно сделать предположения о его предназначении, — пояснил эксперт. — Кроме того,
— Такому аппарату необходима способность активно маневрировать между орбитами, именно это военные сейчас отрабатывают в ходе испытаний, — сказал эксперт. — Наличие у нас такой системы станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных противников. Они будут знать, что РФ может проверить, соответствует ли функционал их аппаратов заявленному.
Идея создать