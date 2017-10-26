Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ: новый пакет санкций против США станет самым жестким
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кадры: Тина Канделаки пришла на бал в мини-юбке
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
11:28 (мск), источник: Известия

Россия послала на орбиту инспектора

Военные опробовали в действии уникальный маневрирующий спутник опознания и перехвата.

Источник: РИА "Новости"

Космические войска России успешно испытали маневрирующий военный спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их.

Такие аппараты позволят определять функционал иностранных спутников-шпионов, а также при необходимости создавать на их основе космические спутники-истребители.

По мнению отечественных экспертов, маневрирующие спутники-инспекторы станут важным элементом российской орбитальной группировки, они сыграют роль инструмента сдерживания в космической военной гонке.

Читайте также
Россия построит станцию на Луне к 2050 году

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, в ходе испытаний по управлению маневрирующим военным спутником были протестированы наземные и орбитальные средства связи, апробированы методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение. Подтверждены возможности Космических войск по автоматической отстыковке спутника от платформы, дистанционному управлению его полетом, использованию бортового оборудования, в том числе средств наблюдения, а также по передаче полученных данных на землю и их обработке.

По информации «Известий», в ходе испытаний маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы «Космос-2519» и начал автономный полет. Сначала он поменял орбиту, а потом сумел вернуться к платформе и произвести ее осмотр.

По информации российского Главного центра разведки космической обстановки, проекты по созданию космических аппаратов, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, реализуют также США и Китай. Так, в июле 2013 года западные СМИ сообщили, что Китай испытал три небольших спутника. Эксперты предположили, что испытания проходили в рамках секретной программы разработки противоспутниковой системы. Один из трех аппаратов даже был оснащен манипулятором.

Читайте также
Названы страны-рекордсмены по количеству космического мусора

Независимый военный эксперт Валерий Мухин рассказал «Известиям», что спутники-инспекторы — важный компонент орбитальных сил любой космической державы.

— В случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей, — отметил специалист. — В СССР, например, проводились испытания, в ходе которых один спутник подлетал к другому и взрывался, поражая цель осколками. После этих экспериментов даже были попытки создавать бронированные спутники.

По словам Валерия Мухина, главная задача орбитальных «инспекторов» — установить предназначение аппаратов, размещаемых потенциальным противником на орбите.

— По внешнему виду объекта, его конструкции, по расположению оборудования можно сделать предположения о его предназначении, — пояснил эксперт. — Кроме того, спутник-инспектор может легко совмещать функции осмотра с функциями истребителя: подошел, осмотрел, выпустил ракету, отошел.

Впрочем, Мухин подчеркнул, что спутники-истребители понадобятся России только в случае конфликта, а работы для инспекторов хватает и в мирное время.

— Такому аппарату необходима способность активно маневрировать между орбитами, именно это военные сейчас отрабатывают в ходе испытаний, — сказал эксперт. — Наличие у нас такой системы станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных противников. Они будут знать, что РФ может проверить, соответствует ли функционал их аппаратов заявленному.

Идея создать спутники-истребители родилась еще во времена противостояния США и СССР. Например, в СССР существовала программа ИС — «Истребитель спутников». Ее задачей было выведение из строя в угрожаемый период космических аппаратов американской системы предупреждения о ракетном нападении. Тогда все упиралось в цену аппаратов ИС: они стоили дороже, чем объект воздействия. Теперь же с появлением технологий изготовления недорогих компактных космических аппаратов ситуация может в корне измениться.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Банки приступили к сбору биометрических данных клиентов
Российские гособлигации удержали инвесторов
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
При взрыве в Киеве погибли два человека
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь