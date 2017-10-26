Россия послала на орбиту инспектора

Источник: РИА "Новости"

Космические войска России успешно испытали маневрирующий военный спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их.

Такие аппараты позволят определять функционал иностранных спутников-шпионов, а также при необходимости создавать на их основе космические спутники-истребители.

По мнению отечественных экспертов, маневрирующие спутники-инспекторы станут важным элементом российской орбитальной группировки, они сыграют роль инструмента сдерживания в космической военной гонке.

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Как сообщили «Известиям» в Минобороны, в ходе испытаний по управлению маневрирующим военным спутником были протестированы наземные и орбитальные средства связи, апробированы методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение. Подтверждены возможности Космических войск по автоматической отстыковке спутника от платформы, дистанционному управлению его полетом, использованию бортового оборудования, в том числе средств наблюдения, а также по передаче полученных данных на землю и их обработке.

По информации «Известий», в ходе испытаний маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы «Космос-2519» и начал автономный полет. Сначала он поменял орбиту, а потом сумел вернуться к платформе и произвести ее осмотр.

По информации российского Главного центра разведки космической обстановки, проекты по созданию космических аппаратов, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, реализуют также США и Китай. Так, в июле 2013 года западные СМИ сообщили, что Китай испытал три небольших спутника. Эксперты предположили, что испытания проходили в рамках секретной программы разработки противоспутниковой системы. Один из трех аппаратов даже был оснащен манипулятором.

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Независимый военный эксперт Валерий Мухин рассказал «Известиям», что спутники-инспекторы — важный компонент орбитальных сил любой космической державы.

— В случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей, — отметил специалист. — В СССР, например, проводились испытания, в ходе которых один спутник подлетал к другому и взрывался, поражая цель осколками. После этих экспериментов даже были попытки создавать бронированные спутники.

По словам Валерия Мухина, главная задача орбитальных «инспекторов» — установить предназначение аппаратов, размещаемых потенциальным противником на орбите.

— По внешнему виду объекта, его конструкции, по расположению оборудования можно сделать предположения о его предназначении, — пояснил эксперт. — Кроме того, спутник-инспектор может легко совмещать функции осмотра с функциями истребителя: подошел, осмотрел, выпустил ракету, отошел.

Впрочем, Мухин подчеркнул, что спутники-истребители понадобятся России только в случае конфликта, а работы для инспекторов хватает и в мирное время.

— Такому аппарату необходима способность активно маневрировать между орбитами, именно это военные сейчас отрабатывают в ходе испытаний, — сказал эксперт. — Наличие у нас такой системы станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных противников. Они будут знать, что РФ может проверить, соответствует ли функционал их аппаратов заявленному.