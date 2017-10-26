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03:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Развитие Дальнего Востока зависит от уровня безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обозначил актуальные проблемы безопасности в странах АТР.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.

Непропорциональный рост военных сил и распространение террористических угроз в Юго-Восточной Азии угрожают безопасному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 октября на четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Георгий Карлов, депутат от Сахалинской области подчеркнул, что социально-экономическое развитие Дальнего Востока должно осуществляться в условиях обеспечения защиты экономических и территориальных интересов России, сообщает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

На встрече АСЕАН Сергей Шойгу отметил, что в странах АТР происходит непропорциональный и опасный рост военного потенциала. В том числе это касается развертывания сегмента глобальной противоракетной обороны США.

Депутат Госдумы Георгий Карлов отметил, что обеспечение безопасности в этой территориально малой, но густонаселённой части мира особенно важно для России, так как в АТР смещается акцент экономического развития страны.

— Дальний Восток — огромная территория с небольшим населением. Вектор его социально-экономического развития, провозглашённый президентом, подразумевает серьёзные капиталовложения. Они связаны с созданием инфраструктуры, формированием социальных программ поддержки населения. И, конечно же, необходимо соответствующее обеспечение безопасности региона, это неотъемлемая часть процесса развития Дальнего Востока. И, безусловно, организация безопасности наших экономических и территориальных интересов — это прерогатива министерства обороны, — прокомментировал Георгий Карлов.

Особой темой встречи министров обороны стало противодействие распространению терроризма и его проникновению в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Обеспокоены ростом террористических угроз в Юго-Восточной Азии, прежде всего — в контексте перемещения иностранных террористов, выдавливаемых из Сирии и Ирака. На верность террористам уже присягнули 34 радикальные организации во всем мире, включая группировки в Юго-Восточной Азии», — передают слова Сергея Шойгу федеральные информационные агентства.

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