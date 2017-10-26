Парламент Бразилии защитил президента от обвинений в коррупции

Источник: РИА "Новости"

Голосование означает, что Темеру не угрожает судебное преследование, пока он остается президентом. Но он по-прежнему может стать фигурантом расследования и судебного разбирательства после окончания срока полномочий в конце 2018 года.

За несколько часов до голосования Темер был госпитализирован с обструкцией мочевыводящих путей.

Новые обвинения против Темера — в препятствовании правосудию и рэкете — были выдвинуты в сентябре.

В августе обвинение Темера в коррупции было заблокировано его сторонниками в нижней палате Конгресса, которая имеет право решать, должен ли президент предстать перед Верховным судом.

Уголовные обвинения были предъявлены президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA.

Они обвинили Темера во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля.

Сам президент решительно отверг все утверждения о причастности к правонарушениям.