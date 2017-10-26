США прокомментировали поставки российского оружия на Филиппины

Источник: AP 2017

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«Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков были доставлены, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин», — сказал американский министр журналистам, сопровождающим его в зарубежной поездке. Стенограмму беседы разместил на своем сайте Пентагон.

Мэттис отметил, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с филиппинским президентом Родриго Дутерте, в ходе которой обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.