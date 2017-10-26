США прокомментировали поставки российского оружия на Филиппины
ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. США не обеспокоены поставками российского оружия на Филиппины, заявил в среду американский министр обороны Джеймс Мэттис.
ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. США не обеспокоены поставками российского оружия на Филиппины, заявил в среду американский министр обороны Джеймс Мэттис.
«Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков были доставлены, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин», — сказал американский министр журналистам, сопровождающим его в зарубежной поездке. Стенограмму беседы разместил на своем сайте Пентагон.
Мэттис отметил, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с филиппинским президентом Родриго Дутерте, в ходе которой обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.
В среду Россия поставила Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним и армейские грузовики. Церемония передачи с участием министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте прошла в порту Манилы на борту российского большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев».