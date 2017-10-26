Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Джигарханян обратился в полицию с заявлением о краже
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
04:26 (мск), источник: VLADNEWS

И.о. главы Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

По всем вопросам были получены конкретные пояснения.

Основными вопросами повестки дня этого приема стали вопросы жилищного строительства, благоустройства городских территорий, сноса незаконно установленных конструкций. Учитывая комплексный характер поднимаемых проблем, в приеме граждан вместе с Костантином Межоновым на этот раз участвовали начальник управления по работе с обращениями граждан администрации Владивостока Анна Нетай, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Алла Шестерикова и заместитель начальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин.

Представитель заказчика строительства жилого комплекса «Левитан» в районе улицы Двенадцатой Тамара Дюжая попросила согласовать ей возведение дополнительного, четвертого надземного этажа в рамках изменения проекта, предусматривающего только три этажа. Она получила ответ, что подобные решения принимаются только в строго установленном законом порядке, тем более, что ей ранее уже было дано отрицательное заключение компетентной комиссии. К тому же выяснилось, что разрешение на строительство в этом районе трехэтажного жилого дома с двумя подземными парковочными этажами Тамара Дюжая получила еще в 2012 году, однако данные работы здесь до сих пор так и не начались, а в конце нынешнего года у нее заканчивается срок аренды этого земельного участка. Все это вообще делает весьма маловероятным возведение здесь в ближайшем обозримом будущем какого бы то ни было жилого дома.

А вот Любовь Секретарева, несмотря на почтенный возраст, отличается активной жизненной позицией. Она является старшей по дому 19 по улице Гамарника, на придомовой территории которого был незаконно установлен монументальный сварной гараж. Поэтому она принесла на прием фотографии этого строения, мешающего проходу жителей ее дома и проезду принадлежавших им машин.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поручил соответствующим структурным подразделениям администрации города досконально разобраться с вопросом правомерности установки здесь частного гаража. Если подтвердится ее незаконность, то гараж будет снесен, и здесь, с помощью Любови Секретаревой, появится благоустроенная рекреационная зона.

Еще одну заявительницу из пришедших сегодня на прием, Елену Струкову, проживающую по улице Корнилова, 14, волнует санитарное состояние тротуаров, прибордюрных территорий, лестниц, подземных переходов в ее районе. Она весьма эмоционально пояснила, что эта зона требует оперативной капитальной уборки от упавших веток, утрамбованной жухлой травы, высокой сухой полыни.

Участниками приема принято решение, что в ближайшее время на место, указанное Еленой Струковой, выедут специалисты санитарной очистки, чтобы оценить масштаб необходимых уборочных работ и провести их.

По всем вопросам в ходе сегодняшнего приема обратившимися гражданами были получены конкретные, обстоятельные пояснения Константина Межонова. Для выполнения просьб и предложений граждан исполняющим обязанности главы города отданы поручения соответствующим структурам администрации Владивостока.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ио главы владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
Собчак не считает вопрос с Крымом закрытым
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
США прокомментировали поставки российского оружия на Филиппины
Трамп объявил дату обнародования документов об убийстве Кеннеди
Московский «Спартак» забил пять голов в матче Кубка России
В США умер знаменитый музыкант Фэтс Домино
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь