И.о. главы Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

Основными вопросами повестки дня этого приема стали вопросы жилищного строительства, благоустройства городских территорий, сноса незаконно установленных конструкций. Учитывая комплексный характер поднимаемых проблем, в приеме граждан вместе с Костантином Межоновым на этот раз участвовали начальник управления по работе с обращениями граждан администрации Владивостока Анна Нетай, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Алла Шестерикова и заместитель начальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин.

Представитель заказчика строительства жилого комплекса «Левитан» в районе улицы Двенадцатой Тамара Дюжая попросила согласовать ей возведение дополнительного, четвертого надземного этажа в рамках изменения проекта, предусматривающего только три этажа. Она получила ответ, что подобные решения принимаются только в строго установленном законом порядке, тем более, что ей ранее уже было дано отрицательное заключение компетентной комиссии. К тому же выяснилось, что разрешение на строительство в этом районе трехэтажного жилого дома с двумя подземными парковочными этажами Тамара Дюжая получила еще в 2012 году, однако данные работы здесь до сих пор так и не начались, а в конце нынешнего года у нее заканчивается срок аренды этого земельного участка. Все это вообще делает весьма маловероятным возведение здесь в ближайшем обозримом будущем какого бы то ни было жилого дома.

А вот Любовь Секретарева, несмотря на почтенный возраст, отличается активной жизненной позицией. Она является старшей по дому 19 по улице Гамарника, на придомовой территории которого был незаконно установлен монументальный сварной гараж. Поэтому она принесла на прием фотографии этого строения, мешающего проходу жителей ее дома и проезду принадлежавших им машин.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поручил соответствующим структурным подразделениям администрации города досконально разобраться с вопросом правомерности установки здесь частного гаража. Если подтвердится ее незаконность, то гараж будет снесен, и здесь, с помощью Любови Секретаревой, появится благоустроенная рекреационная зона.

Еще одну заявительницу из пришедших сегодня на прием, Елену Струкову, проживающую по улице Корнилова, 14, волнует санитарное состояние тротуаров, прибордюрных территорий, лестниц, подземных переходов в ее районе. Она весьма эмоционально пояснила, что эта зона требует оперативной капитальной уборки от упавших веток, утрамбованной жухлой травы, высокой сухой полыни.

Участниками приема принято решение, что в ближайшее время на место, указанное Еленой Струковой, выедут специалисты санитарной очистки, чтобы оценить масштаб необходимых уборочных работ и провести их.