В зону свободного порта собираются включить весь Комсомольск-на-Амуре
В городской администрации считают, что благодаря льготному режиму бизнес будет развиваться не только в ТОР.
В городской администрации считают, что благодаря льготному режиму бизнес будет развиваться не только в ТОР.
Минвостокразвития внесло в правительство РФ предложение о распространении режима свободного порта Владивосток на
Проект изменений в закон «О свободном порте Владивосток» уже появился на федеральном портале проектов правовых актов.
«Администрация города совместно с правительством Хабаровского края на протяжении примерно полугода вела работу, направленную на то, чтобы
В мэрии города Юности считают, что режим свободного порта поможет бизнесменам, чьи предприятия не находятся на площадках ТОР «Комсомольск» — «Парус» и «Амурлитмаш».
«Предусмотренные законодательством льготы для развития бизнеса распространяются только на площадки ТОР, это чуть более 500 гектаров земли. Мы понимаем, что этого недостаточно, что бизнес Комсомольска нуждается в том, чтобы на территорию всего города распространились льготы, связанные с налогообложением, возможностью привлечения рабочей силы и так далее. Как раз расширение на всю территорию города льготных режимов позволит дать новый импульс в развитии экономики города, малого и среднего бизнеса», — сказал начальник
Он добавил, что по генплану Комсомольска 4,5 тысячи гектаров земли можно выделить под новые производства, коммунальное строительство, транспортную и инженерную инфраструктуры и рекреационные зоны. Режим
Планируется, что режим свободного порта распространится и на аэропорт Хурба в Комсомольском районе. Напомним, в середине октября один из резидентов ТОР «Комсомольск» заявил, что это поможет привлечь туристов в горнолыжный комплекс «Холдоми».
«Аэропорт не находится в черте города, это не муниципальная земля, поэтому формально получается так, что если мы говорим о распространении режима свободного порта на
Ранее портал «Губерния» сообщал, что режим свободного порта Владивосток начнет действовать и на территории Хабаровского аэропорта.