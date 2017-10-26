В зону свободного порта собираются включить весь Комсомольск-на-Амуре

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Минвостокразвития внесло в правительство РФ предложение о распространении режима свободного порта Владивосток на Комсомольск-на-Амуре. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал начальник пресс-службы администрации города Юности Иван Лаврентьев.

Проект изменений в закон «О свободном порте Владивосток» уже появился на федеральном портале проектов правовых актов.

«Администрация города совместно с правительством Хабаровского края на протяжении примерно полугода вела работу, направленную на то, чтобы Комсомольск-на-Амуре был включен в зону, на которую распространяется режим свободного порта Владивосток. И вот буквально недели три тому назад полпред президента в ДФО Юрий Трутнев проводил в Хабаровске совещание по вопросам реализации проектов ТОР “Комсомольск” и “Хабаровск”, и там еще раз эта инициатива высказывалась. Она была поддержана Юрием Трутневым», — сообщил Иван Лаврентьев.

В мэрии города Юности считают, что режим свободного порта поможет бизнесменам, чьи предприятия не находятся на площадках ТОР «Комсомольск» — «Парус» и «Амурлитмаш».

«Предусмотренные законодательством льготы для развития бизнеса распространяются только на площадки ТОР, это чуть более 500 гектаров земли. Мы понимаем, что этого недостаточно, что бизнес Комсомольска нуждается в том, чтобы на территорию всего города распространились льготы, связанные с налогообложением, возможностью привлечения рабочей силы и так далее. Как раз расширение на всю территорию города льготных режимов позволит дать новый импульс в развитии экономики города, малого и среднего бизнеса», — сказал начальник пресс-службы города.

Он добавил, что по генплану Комсомольска 4,5 тысячи гектаров земли можно выделить под новые производства, коммунальное строительство, транспортную и инженерную инфраструктуры и рекреационные зоны. Режим порто-франко поможет как тем, кто уже ведет бизнес, так и предпринимателям, которые собираются реализовывать новые проекты на этих территориях.

Планируется, что режим свободного порта распространится и на аэропорт Хурба в Комсомольском районе. Напомним, в середине октября один из резидентов ТОР «Комсомольск» заявил, что это поможет привлечь туристов в горнолыжный комплекс «Холдоми».

«Аэропорт не находится в черте города, это не муниципальная земля, поэтому формально получается так, что если мы говорим о распространении режима свободного порта на Комсомольск-на-Амуре, то у нас очень важное звено для транспортной инфраструктуры города как бы выпадает. А нам бы хотелось, чтобы такой важный элемент, от которого зависит транспортная устойчивость города, тоже получил импульс для дальнейшего развития», — заключил Иван Лаврентьев.