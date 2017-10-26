Главой Первоуральска сегодня станет Валерий Хорев, его конкурент покидает город

Сразу после голосования планируется провести церемонию инаугурации нового городского руководителя. Хорев — выпускник УПИ, работал на ПНТЗ, руководил ППМУП «Водоканал». 29 сентября 2016 года решением гордумы назначен временно исполняющим обязанности главы администрации города.

Отметим, что на первоначальном этапе конкурса на должность главы претендовал и заместитель директора УК «Даниловское» Геннадий Зверев.

Прибывший в Первоуральск с должности первого замминистра ЖКХ Свердловской области, перед вторым этапом Зверев снял свою кандидатуру и заявил, что покидает Первоуральск. Его новое место работы пока неизвестно.