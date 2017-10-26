В Ташкенте состоялось совещание председателей Верховных судов ШОС
В Ташкенте 25 октября 2017 года состоялось двенадцатое совещание председателей Верховных судов
В Ташкенте 25 октября 2017 года состоялось двенадцатое совещание председателей Верховных судов
Представители Верховных судов Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Пакистана и Посол Индии в Узбекистане приняли участие в работе совещания.
В ходе совещания стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов, направленных на дальнейшую активизацию сотрудничества председателей Верховных судов
Стороны обсудили вопросы институциональных механизмов защиты инвестиций, дальнейшего совершенствования законодательной базы, направленной на разрешение конфликтов в данной сфере.
Договоренность председателей Верховных судов
На совещании также обсуждены вопросы противодействия попыткам вовлечения молодежи в террористические и экстремистские течения.
Отмечая взаимопонимание в вопросах развития судебных систем
Подчеркнуто, что практическое взаимодействие между Верховными судами
По итогам совещания подписано Совместное заявление о перспективах сотрудничества высших органов судебной власти