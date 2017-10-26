В Ташкенте состоялось совещание председателей Верховных судов ШОС

Источник: Uzdaily.uz

Представители Верховных судов Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Пакистана и Посол Индии в Узбекистане приняли участие в работе совещания.

В ходе совещания стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов, направленных на дальнейшую активизацию сотрудничества председателей Верховных судов государств-членов ШОС по обеспечению верховенства закона, прав и законных интересов граждан, а также по обмену опытом в этом направлении.

Стороны обсудили вопросы институциональных механизмов защиты инвестиций, дальнейшего совершенствования законодательной базы, направленной на разрешение конфликтов в данной сфере.

Договоренность председателей Верховных судов государств-членов ШОС о дальнейшем повышении эффективности оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам играет важную роль в дальнейшем усилении борьбы с преступностью.

На совещании также обсуждены вопросы противодействия попыткам вовлечения молодежи в террористические и экстремистские течения.

Отмечая взаимопонимание в вопросах развития судебных систем государств-членов ШОС, подтверждая приверженность принципам, идеям и задачам Организации, стороны отметили, что развитие сотрудничества между Верховными судами государств-членов ШОС осуществляется на принципах взаимного доверия, дружбы и добрососедства, обеспечения мира и безопасности в регионе, в соответствии с Хартией ШОС, Договором о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС и Стратегией развития ШОС до 2025 года.

Подчеркнуто, что практическое взаимодействие между Верховными судами государств-членов ШОС способствует дальнейшему совершенствованию совместной деятельности в области защиты прав и свобод граждан, укреплению справедливости, законности и правопорядка, создает условия для углубления судебно-правовых реформ.