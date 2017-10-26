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07:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Отказ в тренде: Сергей Луговской отмахнулся от «молодогвардейцев» ЕР в Хабаровском крае

Спикер Закдумы сообщил, что активисты работают отдельно и без куратора в «старшем» штабе.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

Отделение партии «Единая Россия» в Хабаровском крае не присматривает за деятельностью своих «воспитанников». Местный штаб «Молодой Гвардии» работает самостоятельно. Активисты МГЕР принимают во внимание федеральную повестку и не подчиняются «старшим» политическим однополчанам, объяснил корр. ИА AmurMedia председатель Законодательной Думы края, секретарь Хабаровского регионального отделения ЕР Сергей Луговской.

Информагентство писало, что общественно-политическое движение «Молодая Гвардия «Единой России» на днях оказалось замешано в скандале. В воскресенье, 22 октября, двое хулиганов облили краской помещение хабаровского штаба Алексея Навального. Местные сторонники оппозиционера поймали вандалов и сдали их полицейским, а виновники происшествия признались, что сотрудничают с МГЕР. Однако руководитель местного штаба молодых «единороссов» Евгений Солоненко заявил, что эти двое никогда не состояли в рядах активистов. Отказную эстафету подхватил и спикер краевой Закдумы Сергей Луговской — он сообщил, что правящая партия не отвечает за действия своего молодежного движения. Фактически, секретарь Хабаровского регионального отделения ЕР обозначил, что приставка «Единая Россия» — всего лишь формальность, которая не означает никакой ответственности.

— Сейчас у МГЕР нет такого прямого подчинения, как раньше. Они работают отдельно, по федеральной повестке, достаточно самостоятельно. В прямом виде мы их не курируем. А по поводу этих ребят — уже выяснили, что это не МГЕРовцы. Может, когда-то они ими и были, — пояснил секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Луговской.

Кроме того, председатель краевого парламента озвучил свое мнение по поводу истории со штабом Навального. Луговской обозначил, что вандализм — неправильный метод в политических противостояниях.

— Это неправильно, я такими методами никогда не действовал и вообще считаю, что это не нужно. Мы по-разному можем относиться к Навальному: у меня, к примеру, есть свое мнение о нем, об его штабе. Но сами методы борьбы мне непонятны — может быть, это провокация, да что угодно может быть, — прокомментировал он.

Информагентство писало, что представители других политических партий в Хабаровском крае высказались более резко, давая оценку действиям хулиганов. Депутат КПРФ Виктор Постников назвал поступок вандалов показателем политической незрелости и хулиганством. Представитель ЛДПР Елена Грешнякова отметила, что эти действия больше похожи на экстремизм, и от краски легко перейти к более радикальным поступкам — поджогам и избиениям.

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