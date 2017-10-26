Отказ в тренде: Сергей Луговской отмахнулся от «молодогвардейцев» ЕР в Хабаровском крае
Спикер Закдумы сообщил, что активисты работают отдельно и без куратора в «старшем» штабе.
Спикер Закдумы сообщил, что активисты работают отдельно и без куратора в «старшем» штабе.
Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.
Отделение партии «Единая Россия» в Хабаровском крае не присматривает за деятельностью своих «воспитанников». Местный штаб «Молодой Гвардии» работает самостоятельно. Активисты МГЕР принимают во внимание федеральную повестку и не подчиняются «старшим» политическим однополчанам, объяснил корр. ИА AmurMedia председатель Законодательной Думы края, секретарь Хабаровского регионального отделения ЕР Сергей Луговской.
Информагентство писало, что
— Сейчас у МГЕР нет такого прямого подчинения, как раньше. Они работают отдельно, по федеральной повестке, достаточно самостоятельно. В прямом виде мы их не курируем. А по поводу этих ребят — уже выяснили, что это не МГЕРовцы. Может,
— Это неправильно, я такими методами никогда не действовал и вообще считаю, что это не нужно. Мы
Информагентство писало, что представители других политических партий в Хабаровском крае высказались более резко, давая оценку действиям хулиганов. Депутат КПРФ Виктор Постников назвал поступок вандалов показателем политической незрелости и хулиганством. Представитель ЛДПР Елена Грешнякова отметила, что эти действия больше похожи на экстремизм, и от краски легко перейти к более радикальным поступкам — поджогам и избиениям.