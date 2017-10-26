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07:15 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов возмутился длительным отдыхом госслужащих

Глава Башкирии «раскусил» любовь чиновников к процедуре повышения квалификации.

Источник: Proufu.ru

«Это обычно двухнедельные поездки из муниципалитета в Уфу, достаточно свободное времяпрепровождение, не очень активная работа в части получения новых знаний, причем иногда это совмещается с отдыхом. Такого быть не должно», — сообщил Рустэм Хамитов.

Кроме этого, глава республики указал на большое количество ошибок в нормативных актах и других документах. По его словам, ошибки возникают из-за того, что госслужащие не учитывают изменений в законодательстве.

«Некоторые из наших коллег считают, что если получили стол и стул в канцелярии, то все, достигли вершины власти и компетенции. Это совершенно не так», — резюмировал Хамитов.

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