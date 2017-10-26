Рустэм Хамитов возмутился длительным отдыхом госслужащих

Источник: Proufu.ru

«Это обычно двухнедельные поездки из муниципалитета в Уфу, достаточно свободное времяпрепровождение, не очень активная работа в части получения новых знаний, причем иногда это совмещается с отдыхом. Такого быть не должно», — сообщил Рустэм Хамитов.

Кроме этого, глава республики указал на большое количество ошибок в нормативных актах и других документах. По его словам, ошибки возникают из-за того, что госслужащие не учитывают изменений в законодательстве.