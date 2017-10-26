Мэр Иркутска отменил «золотые парашюты» своим заместителям
В Иркутске отменены выплаты выходных пособий при отставке и сложении полномочий для заместителей мэра.
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В Иркутске отменены выплаты выходных пособий при отставке и сложении полномочий для заместителей мэра.
В Иркутске отменены выплаты выходных пособий при отставке и сложении полномочий для заместителей мэра. С такой инициативой выступил мэр Дмитрий Бердников.
Как сообщает 26 октября 2017 года