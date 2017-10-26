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07:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мэр Иркутска отменил «золотые парашюты» своим заместителям

В Иркутске отменены выплаты выходных пособий при отставке и сложении полномочий для заместителей мэра.

Источник: Reuters

В Иркутске отменены выплаты выходных пособий при отставке и сложении полномочий для заместителей мэра. С такой инициативой выступил мэр Дмитрий Бердников.

Как сообщает 26 октября 2017 года пресс-служба мэрии, дума Иркутска единогласно поддержала это предложение. Ранее для заместителей предусматривались выплаты в трехкратном размере среднего месячного содержания. Теперь дополнительные гарантии отдельным муниципальным служащим по выплате выходных пособий будут исключены. Соответствующие изменения внесены в устав Иркутска и в положение о муниципальной службе города.

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