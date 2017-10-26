Новые санкции против США могут ударить по Уралу

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Документ предусматривает возможное ограничение сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе и экспорта российского титана, пишут «Известия».

«В целом мы, конечно, поддерживаем законопроект Госдумы, но считаем, что нужно все очень серьезно просчитать», — сообщил изданию зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Кооперация двух сверхдержав в космической сфере началась в 1962 году. Несмотря на жесткое противостояние, уже в 1975-м были осуществлены первый в истории мировой космонавтики совместный полет и стыковка космических кораблей СССР и США.

Тогда советский космонавт Алексей Леонов и американский астронавт Том Стаффорд обменялись рукопожатием через люки космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Однако речь шла об ограниченной кооперации двух сверхдержав. На системной основе взаимодействие Москвы и Вашингтона в космосе стало развиваться в 1990-е годы, когда была введена в эксплуатацию российско-американская Международная космическая станция (МКС).

Существует и еще один российский фактор влияния на аэрокосмическую отрасль США. Зарубежное авиастроение в серьезной степени зависит от экспорта российского титана и титановых изделий.

По разным оценкам, Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40−60% необходимого им объема, а организация полетов американских космических кораблей без российских технологий будет весьма осложнена.