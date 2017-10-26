Новые санкции против США могут ударить по Уралу
В Совете Федерации поддерживают законопроект о новых санкциях против США, который сейчас готовится в Госдуме.
В Совете Федерации поддерживают законопроект о новых санкциях против США, который сейчас готовится в Госдуме.
Документ предусматривает возможное ограничение сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе и экспорта российского титана, пишут «Известия».
«В целом мы, конечно, поддерживаем законопроект Госдумы, но считаем, что нужно все очень серьезно просчитать», — сообщил изданию зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Кооперация двух сверхдержав в космической сфере началась в 1962 году. Несмотря на жесткое противостояние, уже в 1975-м были осуществлены первый в истории мировой космонавтики совместный полет и стыковка космических кораблей СССР и США.
Тогда советский космонавт Алексей Леонов и американский астронавт Том Стаффорд обменялись рукопожатием через люки космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Однако речь шла об ограниченной кооперации двух сверхдержав. На системной основе взаимодействие Москвы и Вашингтона в космосе стало развиваться в 1990-е годы, когда была введена в эксплуатацию
Существует и еще один российский фактор влияния на аэрокосмическую отрасль США. Зарубежное авиастроение в серьезной степени зависит от экспорта российского титана и титановых изделий.
По разным оценкам, Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40−60% необходимого им объема, а организация полетов американских космических кораблей без российских технологий будет весьма осложнена.
В числе крупнейших поставщиков титана — предприятие