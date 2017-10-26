Миссия МВФ начинает работу в Беларуси
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда 26 октября начинает работу в Беларуси, сообщили БЕЛТА в минском представительстве фонда.
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда 26 октября начинает работу в Беларуси, сообщили БЕЛТА в минском представительстве фонда.
Миссия МВФ во главе с ее руководителем Питером Долманом будет работать в Беларуси с 26 октября по 10 ноября. В представительстве фонда пояснили, что эксперты МВФ приедут для проведения ежегодных консультаций по IV статье.
В последний раз миссия МВФ работала в Беларуси