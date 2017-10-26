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09:07 (мск), источник: БЕЛТА

Миссия МВФ начинает работу в Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда 26 октября начинает работу в Беларуси, сообщили БЕЛТА в минском представительстве фонда.

Источник: Reuters

Миссия МВФ во главе с ее руководителем Питером Долманом будет работать в Беларуси с 26 октября по 10 ноября. В представительстве фонда пояснили, что эксперты МВФ приедут для проведения ежегодных консультаций по IV статье.

В последний раз миссия МВФ работала в Беларуси 5—12 июня. Эксперты фонда во главе с главой миссии по Беларуси Питером Долманом обсудили с представителями органов госуправления экономическую ситуацию в стране, а также актуальные вопросы взаимодействия, в частности, подготовку к ежегодным консультациям по IV статье.

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