Миссия МВФ начинает работу в Беларуси

Миссия МВФ во главе с ее руководителем Питером Долманом будет работать в Беларуси с 26 октября по 10 ноября. В представительстве фонда пояснили, что эксперты МВФ приедут для проведения ежегодных консультаций по IV статье.

В последний раз миссия МВФ работала в Беларуси 5—12 июня . Эксперты фонда во главе с главой миссии по Беларуси Питером Долманом обсудили с представителями органов госуправления экономическую ситуацию в стране, а также актуальные вопросы взаимодействия, в частности, подготовку к ежегодным консультациям по IV статье.