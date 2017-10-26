Казахстан и Саудовская Аравия договорились об экстрадиции
АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Депутаты сената парламента РК ратифицировали соглашение между Казахстаном и Саудовской Аравией о выдаче.
АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Депутаты сената парламента РК ратифицировали соглашение между Казахстаном и Саудовской Аравией о выдаче.
Соглашение было подписано в
Так, выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступления военного или политического характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, может принести ущерб суверенитету, нацбезопасности и общественному порядку или иным интересам либо противоречит Конституции РК.
Также выдача не осуществляется, если запрашивается в целях уголовного преследования или наказания лица по признаку расы, вероисповедания, национальности, пола, социального статуса, этнической принадлежности или политическим убеждениям.
По информации Лукина, сейчас лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Саудовской Аравии, нет; лиц, разыскиваемых властями контрпартнера на территории Казахстана, также не установлено.
По его словам, заключение соглашения в будущем создаст хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества двух стран в области борьбы с преступностью. В ближайшее время планируется подписать аналогичные международные договоры с Бразилией, Иорданией, Македонией, Грецией и Португалией, заключил заместитель генпрокурора.