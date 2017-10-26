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07:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан и Саудовская Аравия договорились об экстрадиции

АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Депутаты сената парламента РК ратифицировали соглашение между Казахстаном и Саудовской Аравией о выдаче.

Источник: Sputniknews.kz

Соглашение было подписано в Эр-Рияде 25 октября прошлого года. Как ранее сообщил заместитель генпрокурора РК Андрей Лукин, документ регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления. В соглашении предусмотрены основания для выдачи и отказа в ней.

Так, выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступления военного или политического характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, может принести ущерб суверенитету, нацбезопасности и общественному порядку или иным интересам либо противоречит Конституции РК.

Также выдача не осуществляется, если запрашивается в целях уголовного преследования или наказания лица по признаку расы, вероисповедания, национальности, пола, социального статуса, этнической принадлежности или политическим убеждениям.

По информации Лукина, сейчас лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Саудовской Аравии, нет; лиц, разыскиваемых властями контрпартнера на территории Казахстана, также не установлено.

По его словам, заключение соглашения в будущем создаст хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества двух стран в области борьбы с преступностью. В ближайшее время планируется подписать аналогичные международные договоры с Бразилией, Иорданией, Македонией, Грецией и Португалией, заключил заместитель генпрокурора.

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