Подозреваемого в мошенничестве депутата Быкова оставили на свободе

Источник: AP 2017

Депутата Горсовета Валерия Быкова, обвиняемого в мошенничестве на 11 млн рублей, оставили на свободе. Суд Центрального района отказал следственному комитету в ходатайстве об аресте Быкова. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Заседание суда с обвиняемым по делу о мошенничестве состоялось 25 октября. Быков пояснил, что он не скрывался от правоохранителей, а уезжал в запланированный отпуск.

«Для того, чтобы побыть одному, от всех людей подальше, с молитвой, как говорится. Я решил поехать в лес, ближе к природе и провести время одному. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с моими родственниками или с родственником в моем финансовом обеспечении, я обычный гражданин России», — цитирует Быкова телеканал.