Бурков ищет у Фадиной точки роста
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поставил перед экономическим блоком правительства задачи по поиску точек роста для повышения доходности бюджета.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поставил перед экономическим блоком правительства задачи по поиску точек роста для повышения доходности бюджета.
По поручению Буркова, в каждой из отраслей проводится ревизия.
«Нам предстоит много работы с налогоплательщиками. Проводится глубокий анализ работы предприятий агропромышленного комплекса, промышленности, чтобы в дальнейшем сформировать предложения, как увеличить доходность бюджета», — отметил Александр Бурков.
Врио губернатора выступает за кластерное развитие экономики и приближение перерабатывающих производств к месту добычи сырья. Руководитель региона поддержал идею вложения средств в глубокую переработку зерна.
Работой по поиску новых точек роста будет заниматься министр экономики Омской области Оксана Фадина.