Андрей Усов официально вступил в должность главы Свердловского района Перми

«Я считаю, что, проводя кадровые перестановки, Дмитрий Самойлов ищет лучшие решения, которые принесут максимальную пользу городу. Меня как жителя Свердловского района и руководителя АО “ОДК-Авиадвигатель”, расположенного на его территории, больше интересует назначение Андрея Усова на пост главы администрации района. Андрей Иванович прекрасно знает эту работу — в течение 2015−2016 годов он возглавлял наш район. Мы знаем его как крепкого руководителя, порядочного человека, честно выполняющего свои обязанности. Думаю, его возвращение на пост главы Свердловского района положительно скажется на работе местной администрации в целом и на сотрудничестве с промышленными предприятиями, в частности», прокомментировал назначение Андрея Усова управляющий директор, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

Напомним, на прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов произвёл ряд кадровых назначений. В том числе, вернул на должность начальника департамента культуры и молодёжной политики Вячеслава Торчинского, который не долгое время возглавлял Свердловский район.

Кроме этого, исполняющим обязанности главы администрации Кировского района назначен Владимир Хлебников, который руководил контрольно-аналитическим департаментом администрации Перми. Бывший глава администрации Кировского района Евгений Гилёв назначен советником главы города. Начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям назначена Лидия Королева, ранее — глава администрации Орджоникидзевского района. Начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства назначена Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города.