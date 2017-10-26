Травников обнародовал планы проведения в Кольцово всероссийского форума биофармтехнологий

«Сегодня я приехал в Кольцово в рамках короткого визита и не мог не посетить форум OpenBio, — заявил Андрей Травников, который в Кольцово посетил химические лаборатории “Биотехнопарка”, а также побывал в центре вирусологии и биотехнологии “Вектор”. — Скажу честно, меня заинтересовал формат, где все связано с темой биотехнологий — от обсуждения научных разработок до поиска бизнес-контактов, производителей поставщиков оборудования. Потому совместно с СО РАН вышли с инициативой, чтобы в следующем году организовать всероссийский форум биофармтехнологий. Надеемся, что правительство РФ поддержит нас и будем рады всех увидеть здесь весной 2018 года».