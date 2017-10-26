Травников обнародовал планы проведения в Кольцово всероссийского форума биофармтехнологий

Как передает корреспондент «ФедералПресс» с места событий, выступая на его открытии, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что правительство РФ поддержит инициативу новосибирских властей и СО РАН о проведении в Кольцово федерального форума биофармтехнологий.
«Сегодня я приехал в Кольцово в рамках короткого визита и не мог не посетить форум OpenBio, — заявил Андрей Травников, который в Кольцово посетил химические лаборатории “Биотехнопарка”, а также побывал в центре вирусологии и биотехнологии “Вектор”. — Скажу честно, меня заинтересовал формат, где все связано с темой биотехнологий — от обсуждения научных разработок до поиска бизнес-контактов, производителей поставщиков оборудования. Потому совместно с СО РАН вышли с инициативой, чтобы в следующем году организовать всероссийский форум биофармтехнологий. Надеемся, что правительство РФ поддержит нас и будем рады всех увидеть здесь весной 2018 года».
Площадка открытых коммуникаций для бизнеса, науки и власти OpenBio проводится с 2014 года. В центре внимания форума — поиск взаимодействия между участниками рынка, проблема коммерциализации проектов и инвестирования в подходящие стартапы в сфере биотехнологии. В мероприятиях форума принимают участие молодые ученые, представители наукоемкого бизнеса, власти, а также инфраструктуры поддержки инноваций.
«Наука — это локомотив развития области, и этой сфере будет уделяться дополнительное внимание, — подчеркнул Андрей Травников. — Надеюсь, что мне удастся соблюдать баланс в интересах региона и уделять внимание всем важным аспектам».