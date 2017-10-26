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08:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Травников обнародовал планы проведения в Кольцово всероссийского форума биофармтехнологий

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 октября, ФедералПресс. В наукограде Кольцово открылся форум молодых ученых OpenBio-2017, который считается коммуникационной площадкой для обсуждения проблем коммерциализации идей и развития бизнеса в сфере наук о жизни.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как передает корреспондент «ФедералПресс» с места событий, выступая на его открытии, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что правительство РФ поддержит инициативу новосибирских властей и СО РАН о проведении в Кольцово федерального форума биофармтехнологий.

«Сегодня я приехал в Кольцово в рамках короткого визита и не мог не посетить форум OpenBio, — заявил Андрей Травников, который в Кольцово посетил химические лаборатории “Биотехнопарка”, а также побывал в центре вирусологии и биотехнологии “Вектор”. — Скажу честно, меня заинтересовал формат, где все связано с темой биотехнологий — от обсуждения научных разработок до поиска бизнес-контактов, производителей поставщиков оборудования. Потому совместно с СО РАН вышли с инициативой, чтобы в следующем году организовать всероссийский форум биофармтехнологий. Надеемся, что правительство РФ поддержит нас и будем рады всех увидеть здесь весной 2018 года».

Площадка открытых коммуникаций для бизнеса, науки и власти OpenBio проводится с 2014 года. В центре внимания форума — поиск взаимодействия между участниками рынка, проблема коммерциализации проектов и инвестирования в подходящие стартапы в сфере биотехнологии. В мероприятиях форума принимают участие молодые ученые, представители наукоемкого бизнеса, власти, а также инфраструктуры поддержки инноваций.

«Наука — это локомотив развития области, и этой сфере будет уделяться дополнительное внимание, — подчеркнул Андрей Травников. — Надеюсь, что мне удастся соблюдать баланс в интересах региона и уделять внимание всем важным аспектам».

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