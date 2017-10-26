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09:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде согласовали кандидатуру на пост замглавы мэрии

Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Разумного на должность заместителя главы администрации Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в гордуме, он будет курировать несколько направлений, среди которых — транспортное обеспечение города. По словам депутатов, в Московской области ему удалось оптимизировать действующие и созданы новые маршруты, сформировать единую службу горячей линии для пассажиров общественного транспорта.

Добавим, что ранее Сергей Разумный являлся гендиректором государственного транспортного предприятия Московской области «Мострансавто», которое имеет более 40 филиалов и обслуживает свыше 1 200 маршрутов. До назначения туда он жил, проходил службу и работал в Волгоградской области. К примеру, он руководил дистрибьюторским центром волжского завода «Волжанин». Сейчас он является майором запаса.

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