В Волгограде согласовали кандидатуру на пост замглавы мэрии
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Разумного на должность заместителя главы администрации Волгограда.
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Разумного на должность заместителя главы администрации Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в гордуме, он будет курировать несколько направлений, среди которых — транспортное обеспечение города. По словам депутатов, в Московской области ему удалось оптимизировать действующие и созданы новые маршруты, сформировать единую службу горячей линии для пассажиров общественного транспорта.
Добавим, что ранее Сергей Разумный являлся гендиректором государственного транспортного предприятия Московской области «Мострансавто», которое имеет более 40 филиалов и обслуживает свыше 1 200 маршрутов. До назначения туда он жил, проходил службу и работал в Волгоградской области. К примеру, он руководил дистрибьюторским центром волжского завода «Волжанин». Сейчас он является майором запаса.