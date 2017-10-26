Казахстан планирует обжаловать решение шведского суда по делу Стати

Она была презентована шведским судебным органам. Однако доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд «Свеа» оставил в силе арбитражное решение. Республика незамедлительно обратилась в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда. 24 октября 2017 года Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Республики Казахстан.



Это решение Верховного суда Швеции идет вразрез с решением Высокого суда Англии, который 6 июня 2017 года в ходе исполнительного производства признал, что арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются. Более того, в целях привлечения Стати к ответственности за совершенные им деяния, был подан иск в Окружной суд Вашингтона, США, на основании Закона о борьбе с рэкетом (организованной преступностью) и коррупцией.



В настоящее время Республика Казахстан готовит материалы для дальнейшего обжалования арбитражного решения в соответствии с нормами международного публичного права в целях устранения ущерба, нанесенного действиями Стати.