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09:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Электротранспорт въезжает в ПДД

Движение на гироскутерах и сигвеях отрегулируют правилами.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Использование гражданами гироскутеров, сигвеев, моноколес и другого личного электротранспорта, возможно, будет регулироваться правилами дорожного движения. Необходимость корректив законодательства по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова проработает МВД в рамках плана по снижению аварийности на пешеходных переходах. ГИБДД вместе с экспертами также рассмотрит вопрос об усилении санкций для пешеходов-нарушителей.

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Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал ряд поручений по итогам публичного обсуждения плана по снижению аварийности на пешеходных переходах. По данным ГИБДД, с начала 2017 года в России произошло 33,6 тыс. наездов на пеших граждан, из них 19,6 тыс. ДТП — по вине водителей.

«Ъ» удалось ознакомиться с текстом поручений. В частности, речь идет об ответственности пешеходов, нарушающих ПДД. Штраф составляет 500 руб., а для случаев, когда гражданин пьян, — 1,5 тыс. руб. Для водителей, не уступающих дорогу пешеходу, штраф составляет 1,5 тыс. Штраф составляет 500 руб., при этом Госдума уже приняла закон, повышающий санкцию до 2,5 тыс. руб. (еще не вступил в силу).

Господин Шувалов поручил МВД и «Открытому правительству» вместе с «экспертными организациями» выяснить, целесообразно ли «установить одинаковую ответственность» для пешеходов и водителей. «По статистике мы видим, что часть ДТП случается по вине пешеходов, грубо нарушающих ПДД, поэтому предлагаемые меры необходимы, прежде всего, для их собственной безопасности, не говоря уже о других участниках движения», — пояснил «Ъ» представитель Игоря Шувалова.

Другое поручение касается новых видов электротранспорта — сигвеев, гироскутеров и моноколес. Использование таких транспортных средств не регулируется, при этом они активно участвуют в движении, особенно в крупных городах, пояснил «Ъ» представитель Игоря Шувалова. МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны «проработать вопрос определения статуса» граждан, использующих «современные технические средства передвижения», представив предложения в Белый дом.

Эксперты дискутируют: разрешить ли движение на гироскутерах и сигвеях только в парках или приравнять двухколесные транспортные средства к велосипедам, поясняет представитель господина Шувалова.

«Предупредим любителей разного “рода страшилок”: речь не идет о введении каких-либо запретов, — отмечает собеседник “Ъ”.— Нужно отрегулировать этот вопрос законодательно, введя определенные правила или рекомендации».

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Еще одно поручение вице-премьера посвящено «успокоению движения» на улицах. Речь идет о мерах «технического характера», направленных на снижение скорости перед пешеходными зонами (с такой инициативой выступил Минтранс): «зебрах», лежачих полицейских, островках безопасности, приподнятых над поверхностью переходах, знаках ограничения скорости, объяснил «Ъ» представитель Игоря Шувалова.

«Результатом должны стать рекомендации для регионов по снижению смертности среди пешеходов», — отметил он. Минтранс вчера уже опубликовал 75-страничную инструкцию с методами по «успокоению движения». Помимо этого, МВД с «Открытым правительством» будут обсуждать, обязать ли пешеходов и водителей использовать «световозвращающие элементы» (на одежде) в темное время суток не только на трассе за городом.

Комментируя усиление санкций для пешеходов, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что достаточно довести уровень штрафов до 1−1,5 тыс. руб. «Пешеходы стали безответственней себя вести на дорогах после повышения штрафов для водителей в 2013 году, — говорит он.— Выходят на проезжую часть, не смотрят, нацепив на голову наушники и глядя в телефоны». Глава общественной организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов говорит, что 40% нарушителей-пешеходов — это пенсионеры и подростки, для которых и действующий штраф чувствительный, а 1−1,5 тыс. станет серьезной нагрузкой.

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Комментируя поручения по электротранспорту, представитель магазина Segway.ru рассказал «Ъ», что в ряде стран сигвеи запрещены к использованию на дорогах. «Сигвей уже давно стал именем нарицательным, под этим названием понимается все что угодно, хотя это конкретный американский бренд, — пояснил он.— У американских сигвеев скорость ограничена 20 км/ч».

Директор магазина электротранспорта «Гирон» Ильдар Субаев обратил внимание, что в рамках ПДД некоторые сигвеи уже сегодня попадают под определение «мопед» (двухколесное транспортное средство с мощностью электродвигателя более 250 ватт), и, строго говоря, для управления им нужны права. «Нужно это объяснять людям. Нужны школы, где учили бы ездить на таких транспортных средствах, — говорит он.— Электротранспорт распространен среди молодых людей, поэтому ответственность за их действия должны нести родители».

Иван Буранов

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