Свердловский депутат Ионин получил место Буркова в Госдуме

Президент Владимир Путин назначил лидера свердловских эсеров Александра Буркова временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 9 октября.

«Основной вопрос, который обсуждали члены Президиума, — передача мандата Александра Буркова. Решение принято. Мандат получит Дмитрий Ионин», — подвел итоги на своей страничке в Facebook лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По словам самого Ионина, его мандат в региональном парламенте перейдет работавшему в заксобрании с 2011 года по 2016 год депутату-банкроту Геннадию Ушакову.