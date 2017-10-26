Свердловский депутат Ионин получил место Буркова в Госдуме

Президент Владимир Путин назначил лидера свердловских эсеров Александра Буркова временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 9 октября.
«Основной вопрос, который обсуждали члены Президиума, — передача мандата Александра Буркова. Решение принято. Мандат получит Дмитрий Ионин», — подвел итоги на своей страничке в Facebook лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
По словам самого Ионина, его мандат в региональном парламенте перейдет работавшему в заксобрании с 2011 года по 2016 год депутату-банкроту Геннадию Ушакову.
В сентябре Дмитрий Ионин участвовал в выборах губернатора Свердловской области и занял третье место с результатом в 9% голосов.