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09:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловский депутат Ионин получил место Буркова в Госдуме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября, ИА УралПолит.Ru. Депутат свердловского заксобрания Дмитрий Ионин получил мандат депутата Госдумы, освободившееся после назначения Александра Буркова врио губернатора Омской области.

Президент Владимир Путин назначил лидера свердловских эсеров Александра Буркова временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 9 октября.

«Основной вопрос, который обсуждали члены Президиума, — передача мандата Александра Буркова. Решение принято. Мандат получит Дмитрий Ионин», — подвел итоги на своей страничке в Facebook лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По словам самого Ионина, его мандат в региональном парламенте перейдет работавшему в заксобрании с 2011 года по 2016 год депутату-банкроту Геннадию Ушакову.

В сентябре Дмитрий Ионин участвовал в выборах губернатора Свердловской области и занял третье место с результатом в 9% голосов.

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