Областной суд удовлетворил ходатайство адвокатов Цыбко о переносе заседания

Ходатайство об изменении меры пресечения оставлено без рассмотрения. Все остальные — без удовлетворения. Об этом рассказала пресс-секретарь областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, вчера, 25 октября к рассмотрению дела по существу суд так и не перешел, поскольку сам осужденный и его адвокаты заявили массу ходатайств.

Так, Цыбко заявил отвод судьям, потребовал освободить его из СИЗО и обеспечить личное участие в процессе из-за проблем со слухом и зрением.

Было также заявлено ходатайство об отложении заседания на 30 суток, так как двое из трех адвокатов осужденного еще не успели ознакомиться с материалами дела.