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09:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Областной суд удовлетворил ходатайство адвокатов Цыбко о переносе заседания

Сегодня, 26 октября, областной суд удовлетворил ходатайство адвокатов Цыбко о переносе заседания. Перерыв объявлен до 8 ноября 2017 года.

Ходатайство об изменении меры пресечения оставлено без рассмотрения. Все остальные — без удовлетворения. Об этом рассказала пресс-секретарь областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, вчера, 25 октября к рассмотрению дела по существу суд так и не перешел, поскольку сам осужденный и его адвокаты заявили массу ходатайств.

Так, Цыбко заявил отвод судьям, потребовал освободить его из СИЗО и обеспечить личное участие в процессе из-за проблем со слухом и зрением.

Было также заявлено ходатайство об отложении заседания на 30 суток, так как двое из трех адвокатов осужденного еще не успели ознакомиться с материалами дела.

Напомним, Озерский городской суд под председательством судьи Галины Лисиной признал Цыбко виновным в получении взяток на 21 миллион рублей и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в 70 миллионов рублей. Осужденный также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года после освобождения. Своей вины экс-сенатор так и не признал, требуя вынести оправдательный приговор.

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