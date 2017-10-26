Железнодорожный путепровод могут построить в приморском городе

Источник: ДЕЙТА

Главной темой диалога стала проблема с ограничением движения в Дальнереченске — ежедневно из-за железнодорожного переезда, который делит город пополам, на несколько часов в населенном пункте полностью блокируется транспортное сообщение. Данную проблему озвучили депутаты Думы Дальнереченского городского округа на встрече с врио губернатором края.

Днем позже Андрей Тарасенко встретился с руководителем Дальневосточной железной дороги, чтобы обсудить варианты решения данной проблемы.

«Меня очень волнует Дальнереченск, там люди по нескольку часов не могут проехать из одной половины города в другую. Скорые, пожарные машины — все стоят, нужно искать какой-то выход», — обозначил Андрей Тарасенко. Также он отметил, что данная проблема актуальна и для железной дороги, так как неудачное расположение переезда ограничивает скорость движения поездов в условиях растущей интенсивности движения.

Николай Маклыгин согласился, что в настоящее время эта железнодорожная линия очень загружена и в Дальнереченске просто необходимо построить путепровод.

Также в ходе встречи был затронут вопрос о ремонте тоннеля имени Сталина во Владивостоке. Начальник Дальневосточной железной дороги обратился к Андрею Тарасенко с просьбой разрешить временное движение грузовых поездов по Набережной в ночное время. По его словам, такая мера необходима для завершения работ на объекте. В настоящее время грузовые составы в оконном режиме пропускают через тоннель, но для того, чтобы качественно закончить ремонт, этот участок дороги необходимо перекрыть.

Глава региона согласился с возможностью открытия временного движения по обозначенной территории и акцентировал внимание собеседника на важности качественного проведения ремонта тоннеля. Подчеркнуто, что ОАО «РЖД» планирует полностью завершить работы на объекте в ноябре 2018 года.

Кроме того, стороны обсудили возможность создания участка дороги, соединяющего Китай с портом Зарубино. Андрей Тарасенко отметил, что китайская сторона подвела железнодорожную линию к границе, и предложил руководству филиала ОАО «РДЖ» протянуть эту линию до порта.

«Там всего 14 километров, но эта линия будет приносить огромный доход. В Зарубино сейчас порт строится, у него мощность будет до 20 миллионов тонн», — обозначил глава Приморья.

Было отмечено, что пока земельный участок никому не принадлежит, и руководству края важно, чтобы данная железная дорога была государственной.

В завершение разговора Андрей Тарсенко и Николай Маклыгин договорились о повторной встрече в ноябре этого года. Стороны планируют продолжить диалог.