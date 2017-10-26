Железнодорожный путепровод могут построить в приморском городе
Андрей Тарасенко обсудил с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным возможности строительства путепровода в Дальнереченске, об этом «Deita. ru» сообщили в
Андрей Тарасенко обсудил с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным возможности строительства путепровода в Дальнереченске, об этом «Deita. ru» сообщили в
Главной темой диалога стала проблема с ограничением движения в Дальнереченске — ежедневно
Днем позже Андрей Тарасенко встретился с руководителем Дальневосточной железной дороги, чтобы обсудить варианты решения данной проблемы.
«Меня очень волнует Дальнереченск, там люди по нескольку часов не могут проехать из одной половины города в другую. Скорые, пожарные машины — все стоят, нужно искать
Николай Маклыгин согласился, что в настоящее время эта железнодорожная линия очень загружена и в Дальнереченске просто необходимо построить путепровод.
Глава региона согласился с возможностью открытия временного движения по обозначенной территории и акцентировал внимание собеседника на важности качественного проведения ремонта тоннеля. Подчеркнуто, что ОАО «РЖД» планирует полностью завершить работы на объекте в ноябре 2018 года.
Кроме того, стороны обсудили возможность создания участка дороги, соединяющего Китай с портом Зарубино. Андрей Тарасенко отметил, что китайская сторона подвела железнодорожную линию к границе, и предложил руководству филиала ОАО «РДЖ» протянуть эту линию до порта.
«Там всего 14 километров, но эта линия будет приносить огромный доход. В Зарубино сейчас порт строится, у него мощность будет до 20 миллионов тонн», — обозначил глава Приморья.
Было отмечено, что пока земельный участок никому не принадлежит, и руководству края важно, чтобы данная железная дорога была государственной.
В завершение разговора Андрей Тарсенко и Николай Маклыгин договорились о повторной встрече в ноябре этого года. Стороны планируют продолжить диалог.
Екатерина Лапкина.