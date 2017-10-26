Прокурор Приморья о конфликте элит в Большом Камне: Это злоупотребление властью
Сергей Бессчасный уже пригласил к себе стороны конфликта для разъяснения позиции надзорного органа.
Сергей Бессчасный уже пригласил к себе стороны конфликта для разъяснения позиции надзорного органа.
Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.
Политический конфликт, разгоревшийся в Большом Камне после выборов в муниципальную думу, является примером злоупотребления властью одной из сторон, считает прокурор Приморья Сергей Бессчасный. Злоупотребление стало возможным
Отвечая на вопрос депутата Геннадия Лазарева о политическом конфликте в Большом Камне, где продолжается конфронтация между главой города Дмитрием Чернявским и новоизбранной думой города, краевой прокурор отметил, что уже пригласил стороны конфликта на личную встречу, с участием представителей краевой власти, чтобы довести до них юридическую сторону вопроса.
Мы позицию юридическую, правовую там заняли. Она, безусловно, одну из сторон в этой ситуации не устраивает. Если говорить коротко и широко, то это злоупотребление властью в том контексте, который, к сожалению, пока не оценивается с точки зрения
«Если у меня в режиме юридической консультации и внушения не получится довести до этих людей необходимость строгого соблюдения норм закона, то мы введем эту ситуацию в жесткий ежедневный надзор реализации полномочий и подключении сюда судебных ограничений в отношении конкретных должностных лиц. То есть мы на самотек ситуацию не пустим», — сказал Сергей Бессчасный.
В то же время, по мнению главы надзорного органа, на возникшую ситуацию должны обратить внимание и законодатели.
«Эта ситуация сама по себе обозначила проблематику реализации законодательства, это видно. На основе этих примеров депутатскому корпусу сейчас
Напомним, что практически сразу после подведения итогов сентябрьских выборов в Большом Камне обострился конфликт между новой городской думой и главой муниципального образования, совмещавшего эту должность с должностью спикера гордумы. Дмитрий Чернявский отказался признать легитимным первое заседание новоизбранного представительного органа, которое народные избранники самостоятельно провели 26 сентября, выбрав из своих рядов нового председателя и его заместителя.
Новоизбранные депутаты, в свою очередь, заявляют о том, что полномочия господина Чернявского по организации работы думы истекли еще в марте этого года. Стороны конфликта, по их словам, уже обратились с соответствующими заявлениями в краевую прокуратуру. Представители думы уже получили ответ от надзорного органа. Прокуратура края поддержала позицию депутатов.