Прокурор Приморья о конфликте элит в Большом Камне: Это злоупотребление властью

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.

Политический конфликт, разгоревшийся в Большом Камне после выборов в муниципальную думу, является примером злоупотребления властью одной из сторон, считает прокурор Приморья Сергей Бессчасный. Злоупотребление стало возможным из-за существующей лазейки в законодательстве, которую законодателям нужно закрыть в ближайшее время. Глава приморской прокуратуры держит ситуацию на контроле и уже пригласил к себе стороны конфликта для разъяснения правовой позиции. Об этом Сергей Бессчасный рассказал депутатам краевого парламента в среду, 25 октября.

Отвечая на вопрос депутата Геннадия Лазарева о политическом конфликте в Большом Камне, где продолжается конфронтация между главой города Дмитрием Чернявским и новоизбранной думой города, краевой прокурор отметил, что уже пригласил стороны конфликта на личную встречу, с участием представителей краевой власти, чтобы довести до них юридическую сторону вопроса.

Мы позицию юридическую, правовую там заняли. Она, безусловно, одну из сторон в этой ситуации не устраивает. Если говорить коротко и широко, то это злоупотребление властью в том контексте, который, к сожалению, пока не оценивается с точки зрения уголовно-процессуальной системы. Это использование несовершенства (законодательства) и лазеек. Но формально — злоупотребление, потому что каждый сидящий во власти должен работать только для людей. Как только его действия перестают в этом направлении работать, они становятся тормозом и ведут к стагнации, — отметил прокурор края.

По словам Сергея Бессчасного, речь идет о нежелании прежней власти передавать полномочия новой. Прокурор заверил депутатов, что держит ситуацию под контролем и не позволит ей выйти за рамки законодательства.

«Если у меня в режиме юридической консультации и внушения не получится довести до этих людей необходимость строгого соблюдения норм закона, то мы введем эту ситуацию в жесткий ежедневный надзор реализации полномочий и подключении сюда судебных ограничений в отношении конкретных должностных лиц. То есть мы на самотек ситуацию не пустим», — сказал Сергей Бессчасный.

В то же время, по мнению главы надзорного органа, на возникшую ситуацию должны обратить внимание и законодатели.

«Эта ситуация сама по себе обозначила проблематику реализации законодательства, это видно. На основе этих примеров депутатскому корпусу сейчас нужно-бы попросить усовершенствовать механизмы. Мы не должны со злоупотреблением вообще сталкиваться. Это говорит о том, что что-то недописано, недоурегулированно», — заключил прокурор Приморья.

Напомним, что практически сразу после подведения итогов сентябрьских выборов в Большом Камне обострился конфликт между новой городской думой и главой муниципального образования, совмещавшего эту должность с должностью спикера гордумы. Дмитрий Чернявский отказался признать легитимным первое заседание новоизбранного представительного органа, которое народные избранники самостоятельно провели 26 сентября, выбрав из своих рядов нового председателя и его заместителя.