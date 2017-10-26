Чиновники и депутаты Приморья устроят тест-драйв системы записи на прием к врачу
А главных врачей больниц заставят регулярно встречаться с приписанным населением и решать проблемы.
А главных врачей больниц заставят регулярно встречаться с приписанным населением и решать проблемы.
Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.
Приморские парламентарии совместно с сотрудниками департамента здравоохранения края и курирующим эту сферу
В ходе расширенного заседания, на которое были приглашены представители территориального фонда ОМС и больниц, были озвучены жалобы, с которыми к депутатам обращаются жители края. Это и отсутствие электронной записи, и острая нехватка узких специалистов,
Главный врач владивостокской поликлиники № 1 Ольга Перова пояснила, что у них и онлайн запись внедрена,
Впрочем, чиновники не стали скрывать, проблемы с укомплектованностью кадрами есть, особенно в селах. Казалось бы, построены ФАПы, а большая часть из них закрыта, а фельдшер появляется там по расписанию, так как обслуживает несколько сел по очереди.
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Депутаты назвали данные цифры «средней температурой по больнице» и решили провести выездное совещание, на котором бы присутствовали не главные врачи, у которых все всегда отлично, а реальные медики.
«Есть те, кто оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь и получает достойные деньги, а есть больницы, где ВРТ не выполняют, потому как данную деятельность главный врач не лицензирует. Потому надо разговаривать с врачами на местах», — уточнили парламентарии.