Чиновники и депутаты Приморья устроят тест-драйв системы записи на прием к врачу

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.

Приморские парламентарии совместно с сотрудниками департамента здравоохранения края и курирующим эту сферу вице-губернатором лично протестируют систему записи к врачам, в том числе к узким специалистам в различных поликлиниках. К такому решению они пришли в ходе заседания комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморья, выслушав жалобы населения, передает корр. ИА PrimaMedia.

В ходе расширенного заседания, на которое были приглашены представители территориального фонда ОМС и больниц, были озвучены жалобы, с которыми к депутатам обращаются жители края. Это и отсутствие электронной записи, и острая нехватка узких специалистов, из-за чего людям приходиться с ночи занимают очередь за талоном, но часто в 8 утра талонов уже нет.

Главный врач владивостокской поликлиники № 1 Ольга Перова пояснила, что у них и онлайн запись внедрена, и call-центр работает, а все равно стоят с раннего утра люди: «Стоят по старинке, может быть первый проскочу. А не проскочит, ведь у него талон на 9.20».

Присутствующие на заседании решили не гадать, являются ли трудности с записью на прием системой или случайностью. Вице-губернатор Павел Серебряков прямо предложил депутатам не гадать, а совместно лично попробовать записаться к врачам посредством телефонного звонка, Интернета и лично. А уж если возникнут проблемы, то спросить с главврачей.

Впрочем, чиновники не стали скрывать, проблемы с укомплектованностью кадрами есть, особенно в селах. Казалось бы, построены ФАПы, а большая часть из них закрыта, а фельдшер появляется там по расписанию, так как обслуживает несколько сел по очереди.

Руководители районных ЦРБ подтвердили, миллион для молодого врача-специалиста, согласившегося работать в деревне, это хорошо, но вот если бы еще жильем обеспечивали, хотя бы служебным, тогда было бы вообще здорово. Причем жилье должно быть нормальным, а не клоповниками, которые предлагают некоторые муниципалитеты. Необходимо жилье и медработникам во Владивостоке, потому как львиная доля их зарплаты уходит на съемные квартиры, потому молодежь и не рвется в госучреждения — доходы там и в коммерческих клиниках не сопоставимы.

Депутаты назвали данные цифры «средней температурой по больнице» и решили провести выездное совещание, на котором бы присутствовали не главные врачи, у которых все всегда отлично, а реальные медики.

«Есть те, кто оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь и получает достойные деньги, а есть больницы, где ВРТ не выполняют, потому как данную деятельность главный врач не лицензирует. Потому надо разговаривать с врачами на местах», — уточнили парламентарии.