Куйвашев предложил новый формат утверждения бюджета Свердловской области
Бюджет Свердловской области на 2018 год и плановый период рассмотрят в новом формате.
Бюджет Свердловской области на 2018 год и плановый период рассмотрят в новом формате.
По поручению губернатора региона Евгения Куйвашева, главный финансовый документ вынесен на расширенное заседание правительства с участием глав свердловских муниципалитетов, депутатов Госдумы, сенаторов, областных парламентариев, представителей федеральных ведомств, руководителей общественных и иных отраслевых организаций, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области.
Там также уточнили, что мэры городов примут участие и в утверждении еще одного стратегического документа — народной программы «Пятилетка развития».
Отметим, что руководителей территорий глава Среднего Урала соберет впервые после избрания на пост губернатора. Традиционно в повестке совещания с главами — применение проектного подхода к работе по ряду приоритетных направлений.