Куйвашев предложил новый формат утверждения бюджета Свердловской области

По поручению губернатора региона Евгения Куйвашева, главный финансовый документ вынесен на расширенное заседание правительства с участием глав свердловских муниципалитетов, депутатов Госдумы, сенаторов, областных парламентариев, представителей федеральных ведомств, руководителей общественных и иных отраслевых организаций, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области.

Там также уточнили, что мэры городов примут участие и в утверждении еще одного стратегического документа — народной программы «Пятилетка развития».