Фролову вручили паспорт готовности Омска к зиме
Исполняющий обязанности мэра заявил, что получить такой документ не в ноябре, а в конце октября — это достижение.
Исполняющий обязанности мэра заявил, что получить такой документ не в ноябре, а в конце октября — это достижение.
Заместитель руководителя сибирского управления Ростехнадзора Олег Демидович вручил временному мэру Сергею Фролову паспорт полной готовности города к зиме. Это означает, что в холодный и снежный сезон все коммунальные службы смогут работать без аварий. А значит, омичи не останутся без отопления и горячей воды.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Обычно муниципалитеты получают подобный документ в середине ноября. То, что у нас он уже есть в конце октября, говорит о многом.
Как отмечает мэрия, похвалил омичей и представитель проверяющей организации.
Олег Демидович, заместитель руководителя управления Ростехнадзора по СФО:
— Получить паспорт готовности к зиме хотят многие муниципалитеты, но удаётся это только, действительно, самым лучшим.
Фролов заявил, что главная задача — избежать аварий на теплосетях, даже если зимой произойдут