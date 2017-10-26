Фролову вручили паспорт готовности Омска к зиме

Заместитель руководителя сибирского управления Ростехнадзора Олег Демидович вручил временному мэру Сергею Фролову паспорт полной готовности города к зиме. Это означает, что в холодный и снежный сезон все коммунальные службы смогут работать без аварий. А значит, омичи не останутся без отопления и горячей воды.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Обычно муниципалитеты получают подобный документ в середине ноября. То, что у нас он уже есть в конце октября, говорит о многом.

Как отмечает мэрия, похвалил омичей и представитель проверяющей организации.

Олег Демидович, заместитель руководителя управления Ростехнадзора по СФО:

— Получить паспорт готовности к зиме хотят многие муниципалитеты, но удаётся это только, действительно, самым лучшим.