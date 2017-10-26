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09:46 (мск), источник: Om1.ru

Фролову вручили паспорт готовности Омска к зиме

Исполняющий обязанности мэра заявил, что получить такой документ не в ноябре, а в конце октября — это достижение.

Заместитель руководителя сибирского управления Ростехнадзора Олег Демидович вручил временному мэру Сергею Фролову паспорт полной готовности города к зиме. Это означает, что в холодный и снежный сезон все коммунальные службы смогут работать без аварий. А значит, омичи не останутся без отопления и горячей воды.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

 — Обычно муниципалитеты получают подобный документ в середине ноября. То, что у нас он уже есть в конце октября, говорит о многом.

Как отмечает мэрия, похвалил омичей и представитель проверяющей организации.

Олег Демидович, заместитель руководителя управления Ростехнадзора по СФО:

 — Получить паспорт готовности к зиме хотят многие муниципалитеты, но удаётся это только, действительно, самым лучшим.

Фролов заявил, что главная задача — избежать аварий на теплосетях, даже если зимой произойдут какие-либо погодные аномалии.

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