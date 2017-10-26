Партии Хабаровского края призвали к объединению усилий

Источник: Восток Медиа

На очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края обсудили реализацию мероприятий, направленных на стимулирование гражданских инициатив в регионе. Депутаты поговорили с чиновниками и призвали руководителей на всех уровнях поддерживать социально активное население.

«В Хабаровском крае, как на муниципальном, так и на краевом уровне ведется активная работа по привлечению социально активных слоев населения к участию в осуществлении местного самоуправления и решению вопросов местного значения. При этом основной акцент сделан на стимулирование и поддержку собственных инициатив граждан. В крае приняты и действуют две государственные программы, направленные на решение указанной задачи», — отметила председатель постоянного комитета регионального парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Мовчан.

Она напомнила, что в крае несколько лет назад был признан удачным опыт работы органов местного самоуправления муниципальных образований Бикинского района, где успешно развивалась такая форма непосредственного осуществлением населением местного самоуправления, как территориальное общественное самоуправление (ТОС). По данным министерства внутренней политики и информации в регионе сегодня существуют 252 таких объединения, на начало 2015 года их было только 19. За указанные два года география ТОС увеличилась с двух муниципальных районов до 16.

В заседании принимали участие представители непарламентских партий, которых ежегодно приглашают в Законодательную Думу. Они отметили, что ситуация с гражданскими инициативами в регионе не лишена недостатков, а также высказали ряд предложений. В частности, прозвучала инициатива о переносе единого дня голосования на март или апрель — это, как считают в партии «Яблоко», существенно повысит явку граждан на избирательные участки и их политическую грамотность.

Депутаты сошлись на том, что в данном вопросе у политиков региона не должно быть разногласий, а также указали коллегам из непарламентских объединений на недостаток их активной работы с населением.

«Коли уж у нас есть общее понимание, что население должно быть более активным, необходимо объединяться. Проводить рабочие встречи, в том числе и с депутатами Законодательной Думы. Почему мы наблюдаем со стороны — получится у людей или не получится, активизировались они или нет. Всегда легче сделать замечание, чем действительно что-то организовать», — сказал первый заместитель председателя регионального парламента Юрий Матвеев.