Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ: новый пакет санкций против США станет самым жестким
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10:44 (мск), источник: Восток Медиа

Партии Хабаровского края призвали к объединению усилий

В региональном парламенте обсудили меры по стимулированию местных инициатив.

Источник: Восток Медиа

На очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края обсудили реализацию мероприятий, направленных на стимулирование гражданских инициатив в регионе. Депутаты поговорили с чиновниками и призвали руководителей на всех уровнях поддерживать социально активное население.

«В Хабаровском крае, как на муниципальном, так и на краевом уровне ведется активная работа по привлечению социально активных слоев населения к участию в осуществлении местного самоуправления и решению вопросов местного значения. При этом основной акцент сделан на стимулирование и поддержку собственных инициатив граждан. В крае приняты и действуют две государственные программы, направленные на решение указанной задачи», — отметила председатель постоянного комитета регионального парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Мовчан.

Она напомнила, что в крае несколько лет назад был признан удачным опыт работы органов местного самоуправления муниципальных образований Бикинского района, где успешно развивалась такая форма непосредственного осуществлением населением местного самоуправления, как территориальное общественное самоуправление (ТОС). По данным министерства внутренней политики и информации в регионе сегодня существуют 252 таких объединения, на начало 2015 года их было только 19. За указанные два года география ТОС увеличилась с двух муниципальных районов до 16.

В заседании принимали участие представители непарламентских партий, которых ежегодно приглашают в Законодательную Думу. Они отметили, что ситуация с гражданскими инициативами в регионе не лишена недостатков, а также высказали ряд предложений. В частности, прозвучала инициатива о переносе единого дня голосования на март или апрель — это, как считают в партии «Яблоко», существенно повысит явку граждан на избирательные участки и их политическую грамотность.

Депутаты сошлись на том, что в данном вопросе у политиков региона не должно быть разногласий, а также указали коллегам из непарламентских объединений на недостаток их активной работы с населением.

«Коли уж у нас есть общее понимание, что население должно быть более активным, необходимо объединяться. Проводить рабочие встречи, в том числе и с депутатами Законодательной Думы. Почему мы наблюдаем со стороны — получится у людей или не получится, активизировались они или нет. Всегда легче сделать замечание, чем действительно что-то организовать», — сказал первый заместитель председателя регионального парламента Юрий Матвеев.

В заключение спикер краевой Думы Сергей Луговской поблагодарил тех «партийцев», которые не пренебрегли в этом году возможностью выступить с парламентской трибуны. Он также выразил уверенность, что гражданская активность в регионе продолжит набирать темп: власти обещают оказывать таким начинаниям всемерную поддержку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморцам предложили помолиться о храме на главной площади Владивостока
Из-за туриста с острова Бали в Хабаровске началась вспышка кори
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
При взрыве в Киеве погибли два человека
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь