Шпорт: Скоро бананы начнут выращивать в Хабаровском крае!
Губернатор остался доволен докладом министра Александра Купрякова о состоянии дел в сельском хозяйстве края.
Губернатор остался доволен докладом министра Александра Купрякова о состоянии дел в сельском хозяйстве края.
Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.
Едва ли не впервые Вячеслав Шпорт похвалил главу Минсельхоза Александра Купрякова за проделанную работу и хороший отчетный доклад. Радующие результаты — итог планомерной поддержки сельхозтоваропроизводителей, больших и малых, сообщил на расширенном заседании правительства губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, передает ИА AmurMedia.
В край пришли или
— За 2016 год хозяйствами всех категорий было произведено 37 тысяч тонн молока, — напомнил министр.
Также инвестактивность проявили ООО «Скиф», ООО «Колос» и ООО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат». А иностранный капитал вошел в животноводческие ООО «Сергеевское», ООО «Хорское» и в растениеводческое предприятие «Звезда».
— В целом несмотря на ограничение в использования активов отрасли
Хотя в животноводстве по множеству причин показатели за год не ахти, темпы роста в производстве мяса — 75,6%, молока — 87,8%, зато производство картофеля и зерновых на высоте: темпы роста 107,9% и 138,7% соответственно.
Сейчас, подчеркнул министр, на 1 рубль стимулирующих бюджетных средств приходится 2,5 внебюджетных рубля.
— Сегодня вы назвали цифру, там отдача на 1 бюджетный рубль 2,5 рубля. Ну это неплохо, для сельского хозяйства это хорошо даже, потому что, если раньше посмотреть, ее не было вообще никакой, — отметил Вячеслав Шпорт. — Присаживайтесь. Спасибо за доклад. Очень хороший доклад, качественный, с картинками понятными, с цифрами. Мы видим, что произведена колоссальная работа за эти годы. Меняется структура хозяйств: у нас появились и КФХ, и ЛПХ. Это новая экономическая сельскохозяйственная политика в Хабаровском крае. Это не просто падают
Как итог, растет активность граждан, которые, по словам губернатора, отличаются трудолюбием и инициативностью.
— Если мы создаем хорошие условия, мы видим, что идет хорошая отдача. Арбузы у нас выращивают, абрикосы выращивают. Скоро бананы начнут растить в Хабаровском крае! И не оттого, что климат меняется, а оттого, что люди начинают применять новые методы производства, новые технологии. Поэтому направление это будем сохранять, будем его приумножать. Это общая концепция. Ну и требуется не стоять на месте, а
Все эти слова бальзамом легли на душу министра, не привыкшего к губернаторской похвале. Обрадованный Александр Купряков не удержался от мальчишеской выходки, радостно подмигнув в порыве чувств, очевидно, своей группе поддержки.