Шпорт: Скоро бананы начнут выращивать в Хабаровском крае!

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

Едва ли не впервые Вячеслав Шпорт похвалил главу Минсельхоза Александра Купрякова за проделанную работу и хороший отчетный доклад. Радующие результаты — итог планомерной поддержки сельхозтоваропроизводителей, больших и малых, сообщил на расширенном заседании правительства губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, передает ИА AmurMedia.

Судя по докладу, картина и впрямь вырисовывается радующая. Сельхозбизнес всех калибров поддерживают, развивают и стимулируют, причем меры поддержки множатся и числом, и качественно. К имеющимся добавились еще 12, в том числе за строительство и модернизацию объектов АПК, проведение мелиорации, закупку сельхозтехники.

В край пришли или вот-вот придут новые инвесторы, российские и иностранные. Так, в рамках ВЭФ было заключено соглашение с ГК «Русагро» о создании ряда животноводческих объектов на 20 тысяч голов КРС. Это, по словам министра, позволит увеличить в 2,5 раза производство молока (до 60 тысячи тонн в год), а в 2 раза поголовье КРС.

— За 2016 год хозяйствами всех категорий было произведено 37 тысяч тонн молока, — напомнил министр.

Также инвестактивность проявили ООО «Скиф», ООО «Колос» и ООО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат». А иностранный капитал вошел в животноводческие ООО «Сергеевское», ООО «Хорское» и в растениеводческое предприятие «Звезда».

— В целом несмотря на ограничение в использования активов отрасли из-за продолжающихся банкротств ряда предприятий произведенная министерством и сельхозтоваропроизводителями работа позволяют оценить индекс производства сельхозпродукции на уровне 100,2%, — сделал победный вывод Александр Купряков, правильно расставив акценты.

Хотя в животноводстве по множеству причин показатели за год не ахти, темпы роста в производстве мяса — 75,6%, молока — 87,8%, зато производство картофеля и зерновых на высоте: темпы роста 107,9% и 138,7% соответственно.

Сейчас, подчеркнул министр, на 1 рубль стимулирующих бюджетных средств приходится 2,5 внебюджетных рубля.

Такой доклад не мог не порадовать губернатора, ранее неоднократно выговаривавшего Александру Купрякову за безрезультатность поддержки сельхозпроизводителей, которые в благодарность за помощь лишь банкротились да выморачивали стада. Критически оценивали работу минсельхоза и в иных структурах.

— Сегодня вы назвали цифру, там отдача на 1 бюджетный рубль 2,5 рубля. Ну это неплохо, для сельского хозяйства это хорошо даже, потому что, если раньше посмотреть, ее не было вообще никакой, — отметил Вячеслав Шпорт. — Присаживайтесь. Спасибо за доклад. Очень хороший доклад, качественный, с картинками понятными, с цифрами. Мы видим, что произведена колоссальная работа за эти годы. Меняется структура хозяйств: у нас появились и КФХ, и ЛПХ. Это новая экономическая сельскохозяйственная политика в Хабаровском крае. Это не просто падают откуда-то там КФХ и ЛПХ. Это система поддержки, конкурсов, система стимулирования, — сказал Вячеслав Шпорт.

Как итог, растет активность граждан, которые, по словам губернатора, отличаются трудолюбием и инициативностью.

— Если мы создаем хорошие условия, мы видим, что идет хорошая отдача. Арбузы у нас выращивают, абрикосы выращивают. Скоро бананы начнут растить в Хабаровском крае! И не оттого, что климат меняется, а оттого, что люди начинают применять новые методы производства, новые технологии. Поэтому направление это будем сохранять, будем его приумножать. Это общая концепция. Ну и требуется не стоять на месте, а какие-то новые веяния перенять, — сказал в заключение Вячеслав Шпорт.