Депутаты Заксобрания Челябинской области откорректировали областной бюджет

Соответствующие решения приняты 26 октября на заседании регионального собрания.

В документе учтены поступления дополнительных федеральных трансфертов из федерального бюджета в сумме 1,9 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников.

Помимо этого, на 451,493 миллиона рублей сокращены безвозмездные федеральные поступления по отдельным направлениям с учетом фактической потребности.

«Одновременно законопроектом предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета, муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением контингентов, объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий», — отметил первый заместитель министра финансов области Александр Грязев.

На повышение оплаты труда работников бюджетной будет направлено 1,1 миллиарда рублей. «Дополнительные доходы позволять обеспечить индикативные показатели, установленные “майскими” Указами. И это депутаты восприняли позитивно», — подчеркнул спикер Владимир Мякуш.

На организацию проведения в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана выделено 70 миллионов рублей. Еще 50 миллионов рублей станет вкладом Челябинской области в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», который возведет общественно-деловой центр к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске.

На увеличение фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала предусмотрено 36,3 миллиона рублей. Дополнительное финансирование вызвано увеличением контингента воспитанников детских дошкольных образовательных организаций.