Депутаты Заксобрания Челябинской области откорректировали областной бюджет
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили поправки в главный финансовый документ региона — областной бюджет на 2017 год.
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили поправки в главный финансовый документ региона — областной бюджет на 2017 год.
Соответствующие решения приняты 26 октября на заседании регионального собрания.
В документе учтены поступления дополнительных федеральных трансфертов из федерального бюджета в сумме 1,9 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников.
Помимо этого, на 451,493 миллиона рублей сокращены безвозмездные федеральные поступления по отдельным направлениям с учетом фактической потребности.
«Одновременно законопроектом предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета, муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением контингентов, объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий», — отметил первый заместитель министра финансов области Александр Грязев.
На повышение оплаты труда работников бюджетной будет направлено 1,1 миллиарда рублей. «Дополнительные доходы позволять обеспечить индикативные показатели, установленные “майскими” Указами. И это депутаты восприняли позитивно», — подчеркнул спикер Владимир Мякуш.
На организацию проведения в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана выделено 70 миллионов рублей. Еще 50 миллионов рублей станет вкладом Челябинской области в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», который возведет
На увеличение фонда оплаты труда
С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют: доходы — 141,166 миллиарда рублей. По расходам — 143,669 миллиарда рублей. Дефицит остается на прежнем уровне — 2,503 миллиарда рублей. «На прошлом заседании мы сократили дефицит бюджета с 10 до 2,5 миллиарда рублей. Все эти позитивные шаги позволяют надеяться, что мы в полном объеме выполним все обязательства по итогам 2016 года», — отметил спикер Владимир Мякуш.