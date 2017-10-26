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10:21 (мск), источник: Volga News

Прокуратура Самары требует отстранения Олега Фурсова от должности

Прокуратура передала в городскую думу Самары представление об отстранении от должности главы города Олега Фурсова. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства, воздержавшись от более подробных комментариев.

Источник: Volga News

Однако, по информации источников Волга Ньюс, знакомых с ситуацией, прокуратурой города была проведена проверка соблюдения мэрией федерального законодательства и были выявлены нарушения.

«В частности, речь идет о законодательстве о противодействии коррупции», — пояснил источник издания.

В надзорном ведомстве пояснили, что городская дума в течение 30 дней должна дать ответ на представление прокуратуры.

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